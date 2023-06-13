【观点】生活与住房成本飙升 您是否受到影响又该如何应对

随着住房危机和生活成本压力的持续攀升，每个人都在努力应对如何负担高额开支的担忧。





澳大利亚圣公会执行董事凯西·钱伯斯 (Kasey Chambers)坦言：每年我们都认为情况不会更糟了。然而，事实却是又一次趋于恶化。





该组织十多年来一直在监测租金价格，他们表示，对租户来说，租金越来越贵。





例如来自悉尼的毕业生浩明 (Haoming)。高昂的租金使他被拴在租房市场中 。曾经每周600澳元包账单的整租房变成了如今800澳元一周不包账单的单间。





浩明不得不放弃买房的计划，高昂的生活成本已经让他倍感压力。





另外一位租房者爱丽丝尽管是与人合租，但这仍然占据了她工资的很大一部分。爱丽丝表示租房绝对是一个巨大的负担，尤其是对年轻人来说。





而且同时还要负担食品价格上涨，能源和暖气价格上涨等，这令她倍感压力。





爱丽丝现在寄希望于7月1日的工资上涨来缓解压力。因为现今的工作压力已经不容许她额外找工作创收了。





当然，他们并不是唯一这么认为的人。彼得·涂丽普 (Peter Tulip) 是独立研究中心的首席经济学家。他声称：澳大利亚面临的大问题是房价太高。因此，人们支付的费用远远超过了他们的需求，尤其是在我们的大城市。





那么，生活成本攀升的原因是什么？





澳大利亚住房和城市研究所的首席执行官迈克尔·福斯林厄姆说，我们不应该用简单化的术语来谈论房地产市场。





他描述我们的住房供应短缺，其中有具体的短缺和不同情况。实际上，在某些地区，某些特定地点的特定类型的住房供过于求，但我们不仅需要建造更多的住房，还需要在不同的价格点、不同的地点、不同的建筑形式建造更多的住房，以满足人口的需求。





悉尼房屋租赁中介Bayrl fan也给出了解释。从房主角度而言，面对土地税翻倍和银行涨息，最终上涨的成本只能转嫁于租客，也是无奈的妥协选择。





请点击链接收听采访的完整内容。





欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。



