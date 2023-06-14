高通胀下二手物品交易成为华人社区潮流

高通胀下二手物品交易成为华人社区潮流Play03:41一名女性在一家复古服装店购物。 Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (3.38MB) 高通胀的背景下，二手交易已经悄然成为许多澳大利亚人，省钱和处理闲置的一种生活方式。 这样的交易方式，不光能给钱包“回血”，获取高性价比的物品，更因为绿色环保，受到越来越多消费者的喜爱。欢迎点击页面上方音频收听更多内容。欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE【SBS新闻快报】策划欧洲行？澳人2024年起将需申请特殊旅行许可证SBS晚新闻（2023年6月14日）美国前总统特朗普出庭应讯 否认有关机密文件的37项指控新报告显示：澳洲商业信心锐降【观点】需要成立一个独立机构来调查税务信息泄漏丑闻分享Latest podcast episodes因希金斯案反对党持续质疑财政部长加拉格尔【SBS新闻快报】策划欧洲行？澳人2024年起将需申请特殊旅行许可证SBS晚新闻（2023年6月14日）新报告显示：澳洲商业信心锐降