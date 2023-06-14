新报告显示：澳洲商业信心锐降

Kathy Ingilizian has run a family operated ski equipment business for almost 50 years (SBS).jpg

下载SBS Audio应用程序

其他收听方式

NAB银行的一份最新商业调查显示，5月份的商业状况和信心持续下降，使该指标远低于长期平均水平。

NAB银行的一份最新商业调查显示，由于利率上升和通胀的继续影响，5月份的商业状况和信心持续下降了7个指数点，商业信心加速下滑，使该指标远低于长期平均水平。

点击收听完整采访


欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。



请在 
Facebook
 和 
Twitter 
关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。

READ MORE

【观点】需要成立一个独立机构来调查税务信息泄漏丑闻

美国前总统特朗普出庭应讯 否认有关机密文件的37项指控




分享

Latest podcast episodes

travellers.jpg

【SBS新闻快报】策划欧洲行？澳人2024年起将需申请特殊旅行许可证

SBS Mandarin evening news

SBS晚新闻（2023年6月14日）

The Australian Federal Police has confirmed it has launched a criminal investigation into a PwC tax consultant over the leak of confidential government information, which allowed the firm to help its clients dodge their tax obligations.

【观点】需要成立一个独立机构来调查税务信息泄漏丑闻

President of the United States Donald Trump speaks at the 74th General Debate at the United Nations General Assembly at United Nations Headquarters on Tuesday, September 24, 2019 in New York City. Photo by Robin Utrecht/ABACAPRESS.COM.

特朗普对37项指控不认罪