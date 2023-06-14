新报告显示：澳洲商业信心锐降

新报告显示：澳洲商业信心锐降Play05:10下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (4.74MB) NAB银行的一份最新商业调查显示，5月份的商业状况和信心持续下降，使该指标远低于长期平均水平。NAB银行的一份最新商业调查显示，由于利率上升和通胀的继续影响，5月份的商业状况和信心持续下降了7个指数点，商业信心加速下滑，使该指标远低于长期平均水平。点击收听完整采访欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE【观点】需要成立一个独立机构来调查税务信息泄漏丑闻美国前总统特朗普出庭应讯 否认有关机密文件的37项指控分享Latest podcast episodes【SBS新闻快报】策划欧洲行？澳人2024年起将需申请特殊旅行许可证SBS晚新闻（2023年6月14日）【观点】需要成立一个独立机构来调查税务信息泄漏丑闻特朗普对37项指控不认罪