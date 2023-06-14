【观点】需要成立一个独立机构来调查税务信息泄漏丑闻

普华永道澳大利亚事务所前国际税务主管因曾向客户和员工泄露政府机密税务计划，而被移交给澳大利亚联邦警察进行刑事调查。





南澳大学商学院副教授Wei钱认为，这个事件浮出水面是迟早的事，并且她表示赞同绿党的提议，即需要成立一个独立的反腐调查委员会来调查此事。





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（本节目仅为嘉宾观点，不代表本台立场）





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