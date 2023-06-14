【观点】需要成立一个独立机构来调查税务信息泄漏丑闻

【观点】需要成立一个独立机构来调查税务信息泄漏丑闻Play08:52下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (8.11MB) 普华永道澳大利亚事务所前国际税务主管因曾向客户和员工泄露政府机密税务计划，而被移交给澳大利亚联邦警察进行刑事调查。普华永道澳大利亚事务所前国际税务主管因曾向客户和员工泄露政府机密税务计划，而被移交给澳大利亚联邦警察进行刑事调查。南澳大学商学院副教授Wei钱认为，这个事件浮出水面是迟早的事，并且她表示赞同绿党的提议，即需要成立一个独立的反腐调查委员会来调查此事。点击收听完整采访（本节目仅为嘉宾观点，不代表本台立场）欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE税务信息泄漏丑闻下 普华永道要求9名合伙人休假澳大利亚政府机密税务信息遭泄 普华永道前主管被查分享Latest podcast episodes【SBS新闻快报】策划欧洲行？澳人2024年起将需申请特殊旅行许可证SBS晚新闻（2023年6月14日）新报告显示：澳洲商业信心锐降特朗普对37项指控不认罪