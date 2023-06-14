SBS晚新闻（2023年6月14日）Play06:18SBS Mandarin evening news Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (14.44MB) 澳洲首家虚拟医院揭幕 患者可在家就医；澳洲18所大学将推出28项微证书课程；新州猎人谷巴士车祸后 安全带成公众焦点 ；澳人将在原住民之声公投前两周内收到官方宣传册。（请点击播放键收听详细内容）欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE澳洲选民今年将收到公投官方宣传册 所关注的问题宪法专家如何分析？猎人谷巴士车祸后安全带成公众焦点 一文看清澳洲各地安全带法规针对劳动力短缺行业 全澳18大学提供28项微证书课程遭遇心理健康困境想请假 一些员工为何顾虑重重？全澳首家“虚拟医院”：患者足不出户就医 护士“线上查房”分享Latest podcast episodes【SBS新闻快报】策划欧洲行？澳人2024年起将需申请特殊旅行许可证新报告显示：澳洲商业信心锐降【观点】需要成立一个独立机构来调查税务信息泄漏丑闻特朗普对37项指控不认罪