SBS晚新闻（2023年6月14日）

SBS Mandarin evening news

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澳洲首家虚拟医院揭幕 患者可在家就医；澳洲18所大学将推出28项微证书课程；新州猎人谷巴士车祸后 安全带成公众焦点 ；澳人将在原住民之声公投前两周内收到官方宣传册。（请点击播放键收听详细内容）

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