今天是6月19日，2022-23财年即将结束，新的财年马上就会开启。那么在旧财年结束之际应当如何准备报税，有哪些注意事项。





以及，新财年到来有什么新的政策，federal budget做出了哪些改变。我们邀请Proficient Accounting会计事务所的注册会计师Rich 作客本期《税务知识讲座》听众热线节目来和我们聊一聊财年末退税报税相关的问题。





1. 财年末尾应该如何报税





收入超多少要报税；





无收入需不需要报税；例如留学生





需要报税的收入种类有哪些；





自己可以报税吗？报税方式有哪些；





从6月30日起，报税的时间区间有多久。





点击角标收听详细内容







LISTEN TO 【税务热线】财年末应当如何报税 新财年有哪些变化？ 27:28 Play



2. 新财年个人税务抵扣和新预算案政策有哪些





燃油补贴，助学补助，以及居家办公等方面都有预算增加或直接发放现金补贴。尤其是对于居家办公而言的人群，报税补贴从水电燃气、家具损耗、及房屋清洁。





在新财年预算案中对于居家办公的人税务抵扣又囊括了新的领域包括：移动电话和家庭电话、数据和互联网、文具及电脑消耗品。





此外，中低收入者将获得高达$1500澳元的税务抵扣政策。





税务知识复杂，报税情况因人而异，税务热线节目只提供一般性税务信息。嘉宾的解答为其对税务知识的个人了解，仅供您参考。具体请联系澳大利亚税务局或您的会计了解您的报税工作。





《税务知识讲座》听众热线逢每月第三个周一上午8点20分至9点播出，欢迎拨打热线电话1300 799 323参与节目，咨询税务问题。





欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。



