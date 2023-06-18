在本期的播客节目中，我们跟您聊聊另一种在澳大利亚生长的中草药——银杏。





又逢银杏黄时雨，碎叶涂泥沾褐衣。





随着澳大利亚各地步入秋冬，您可能会在不经意间邂逅一地金黄——这正是银杏成熟，叶片转黄的季节。





您想过吗？在澳大利亚分布很普遍的银杏，其实也是一种历史悠久的中药材。





西悉尼大学中澳中医中心教授、北京中医药大学名誉教授、澳大利亚注册中医生朱小纾老师说银杏是植物中的活化石，它的历史可比人类要长多了。





银杏大约有2亿年地历史。200万年以前，在第四季冰川运动中，地球变冷，世界上的大多数银杏惨遭灭绝。可是，因为横断山脉阻挡冰川移动，使得银杏在中国奇迹般地保存下来。





可以说，全世界地银杏都来源于一个地方——中国。





癫痫病人，服用抗焦虑、抗惊厥、抗凝药物的人不能吃银杏。 Credit: Western Sydney University



当然，漂洋过海之后，银杏也在澳大利亚扎根、发芽、生长。澳大利亚栽培了几个银杏品种，包括金秋（Autumn Gold）、垂枝银杏（Pendula）、萨拉托格（Saratoga）、塔形银杏（Fastigiata）等， 在澳洲东南沿海都有分布。只要气候不过于潮湿，银杏一般都能生存下来。





银杏，生长极为缓慢，它又叫公孙树，意思就是，公公栽种，孙子得食。自然条件下，一颗栽种到结果需要20多年，40年后，才能大量结实。它与松、柏、槐一起，在中国被列为四大长寿观赏物种。





那么，在中医学理论中，银杏真的能有助于人们长寿吗？





“中医用药中，银杏主要是两个部分——一个是银杏果，一个是银杏叶。银杏果的传统应用更多，银杏叶是现代药物开发的一个结果。”





朱教授介绍说，银杏气味苦涩，气平，入肺经，常用于治疗虚弱的疾病。





“入肺经是什么概念？就是说它有收敛气、止咳平喘、减少痰液的作用。通常在传统中药配方里面，我们用它治疗一些痰热咳喘疾病。”





但是，银杏果千万不能多吃，更不能生吃，因为这会引发中毒。





那么，银杏中毒该如何分辨？有无解毒方法？哪些族群的人不该食用银杏？中医用什么办法中和银杏的毒性呢？





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LISTEN TO 【神奇中草药在澳洲】“我很美但我有毒” 揭开银杏的长寿密码 SBS Chinese 18/06/2023 11:20 Play





《中华本草，天地精华》中草药和中医展览将于7月6日至7月20日在悉尼皇家植物园举办，是西悉尼大学和北京中医药大学的合作机构——中澳中医中心举办，联合悉尼皇家植物园和中国医学科学院药用植物研究所举行的一个中医科普创新项目。





《神奇中药在澳洲》系列播客仅提供中医药的一般性知识科普，不能作为个案治疗标准。具体健康问题和用药请咨询注册中医师或您的医生。





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