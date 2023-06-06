舍东已种百本桑，舍西仍筑百步塘。





桑树作为一种古老的植物，早已出现在中华古代诗词中，又在我们的日常生活中随处可见。





而桑树，作为一种中药材，在中医文化中占据一席之地。本期节目中，我们就跟您聊聊桑。





西悉尼大学中澳中医中心教授、北京中医药大学名誉教授、澳大利亚注册中医生朱小纾老师说，在澳大利亚，桑树这种植物有普遍分布。





桑树属于桑科，一般而言，桑树有64个亚种，常见的有华桑、白桑、黑桑等。主要分布在亚洲、南欧、中东和北非，因为它对气候要求并不高，可以说，在全球很多地方都能看到桑树的踪迹。





Digital improved high quality reproduction: Morus nigra, called black mulberry or blackberry, not to be confused with the blackberries which are various species of Rubus, is a species of flowering plant in the family Moraceae. (Photo by: Bildagentur-online/Universal Images Group via Getty Images) Credit: Bildagentur-online/Universal Images/Getty Images



”中医特别讲究整体观，讲究天人相应，其实两个观点在商的桑树上面体现得非常的明显。”朱教授说，“比如像桑叶、桑枝、桑果，甚至于寄生在桑树上面植物，我们叫桑寄生，它都有不同的作用，采集的季节也不同。”





桑叶入药历史悠久。《神农本草经》提到，秋冬之交，下霜之后，是桑树采集的最佳时间。





清代医家、瘟病四大家吴鞠通的《温病条辨》里有一张方子——桑杏汤，以桑叶为主，辅以杏仁，用于肺部症状和疾病的缓解。





除桑树之外，桑果、桑白皮、桑寄生都有什么作用？桑偏寒还是偏热？在日常养生中有什么注意事项和禁忌？它有没有毒性呢？





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LISTEN TO 【神奇中草药在澳洲】桑树浑身都是宝 中医说有这些妙用 SBS Chinese 06/06/2023 10:36 Play





《中华本草，天地精华》中草药和中医展览将于7月6日至7月20日在悉尼皇家植物园举办，是西悉尼大学和北京中医药大学的合作机构——中澳中医中心举办，联合悉尼皇家植物园和中国医学科学院药用植物研究所举行的一个中医科普创新项目。





《神奇中药在澳洲》系列播客仅提供中医药的一般性知识科普，不能作为个案治疗标准。具体健康问题和用药请咨询注册中医师或您的医生。





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