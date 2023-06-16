后疫情时代的压力：一些知名公司陆续陷入危机 这是为何？

要点： 生产Pyrex和Instant pot等炊具的公司Instant Brands已申请破产保护；

该公司将其破产归因于利率上升、信贷条件收紧以及消费者需求下降等因素；

在新冠大流行期间，一些公司的厨具和烹饪设备的销量激增，但在过去一年有所下降。

Instant Brands已在美国申请破产保护，该公司生产的代表性厨房用品包括Pyrex玻璃器皿和Instant Pot压力锅。





该公司表示，利率上升、信贷条件收紧以及消费者需求下降等因素使其难以继续承担债务负担。





自去年起，不少为人熟知的公司陆续倒闭或者深陷危机，这是最新的一家。其中许多公司曾在新冠疫情早期阶段销售上升。





现在，在后疫情世代，以烹饪、室内锻炼甚至食品配送等产品和服务为基础的一些公司，要么关门，要么重组。





经历了什么？





Instant Brands周一向德克萨斯州南区法院申请了对债权人的破产保护，其负债高达10亿美元（14.7亿澳元）。



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该公司在一份声明中说，计划在获得贷款机构1.32亿美元（合1.95亿澳元）融资的支持下，继续运营，努力缓解财务状况。





该公司说，它计划在整个法院监督的过程中照常支付员工、供应商和分销商的工资和款项。





在新冠大流行期间，包括该品牌在内的一些烹饪设备销量激增，成为美国家庭厨房中的中流砥柱。





但据报道，这些产品去年的销量下降了50%。





“在成功度过新冠大流行和全球供应链危机之后，我们将继续面临对我们业务产生更多影响的全球性宏观经济和地缘政治挑战，”首席执行官本 · 加德布瓦（Ben Gadbois）说。





“信贷条件的收紧和利率的提高尤其影响了我们的流动资金水平，并使我们的资本结构不可持续。”



Instant Pots grew in popularity during the COVID-19 pandemic, but parent company Instant Brand has now filed for bankruptcy protection. Source: AAP / Gado Images/Sipa USA 去年有一系列公司申请破产或面临财务困难和利润下降，Instant Brands是最新一家。





在新冠病毒导致的封城和限制期间，许多专注于家庭活动和产品的公司实现了利润增长，但随着世界的开放，继续维持销量热度并不容易。





此前，销售自行车、跑步机和在线健身课程的健身器材公司Peloton的人气激增，并在2021年初迎来了其第一个10亿澳元的季度收入。





但随着封锁的结束，人们重新迈向外面的世界，该公司的利润开始下降。2023年，Peloton预计其订户数量首次下滑。这使它们不得不发布产品召回声明，并解雇了数以千计的员工。



Zoom视频通信公司在新冠期间成为许多公司的首选会议工具，但在2022年和2023年面临增长放缓和股价暴跌的影响。





外卖应用户户送（Deliveroo）在自愿进入托管后，于2022年11月突然在澳大利亚停止运营。





2023年4月，家居用品企业特百惠（Tupperware）对其未来表示担忧，称如果没有新的融资，它将难以维持下去。





同月，美国家居用品零售商3B家居（Bed, Bath and Beyond）在对不断下滑的销售额和失败的商品销售策略挣扎后，申请破产。





在线订餐平台me&u and Mr Yum证实，它们正在就合并进行谈判。这两家平台在疫情期间经历了快速增长，但据报道目前已进入停滞期。



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食品杂货配送初创公司Milkrun于4月停止运营，但后来被Woolworths收购，重启对这家超市巨头的地铁配送服务。





Milkrun以低廉的价格和最初承诺的10分钟内送达建立了自己的品牌，并在宣布关闭前筹集了超过8500万澳元的资金支持。





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