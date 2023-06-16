知名连锁炸鸡分店结业前三周未发工资 三人被起诉

公平工作调查专员署（Fair Work Ombudsmen）已对墨尔本东南部一家Gami Chicken & Beer特许经营店的前经营者提出法律诉讼。





被起诉的三人包括Vanna Taing和Brandon Bui，他们曾在Cheltenham的Westfield Southland购物中心经营“Gami-Southland”分店。





第三名被起诉的是Gary Lai，他在公司担任人力资源的职务。





公平工作调查专员署在2019年对在墨尔本、悉尼和珀斯的Gami Chicken & Beer门店进行突击审计，第一次调查“Gami-Southland”。





据称，在调查期间，被起诉的三人故意向公平工作调查专员提供虚假工资单，声称有三名员工的工资高于实际工资。





公平工作调查专员署在收到曾在该餐厅工作的员工求助后，于2021年开始对“Gami-Southland”展开了第二次调查。





2022年10月，一名调查专员向Vanna Taing和Brandon Bui发出合规通知（Compliance Notices），称餐厅的16名厨房员工和服务员在其特许经营执照于2021年被终止前的三周内，没有收到任何工资，随后该餐厅关闭。





调查专员认为，餐厅未根据《2010年餐饮业劳资裁定协议》（Restaurant Industry Award 2010）和《公平工作法》的全国性规定，向员工支付最低工资、加班费补偿、年假权利和遗散费等。



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这些员工包括两名当时17岁的年轻员工以及一些签证持有人，包括来自越南和韩国的员工。





公平工作调查专员署指控Vanna Taing和Brandon Bui在没有合理理由的情况下，未遵守合规通知，该通知要求他们计算并全额支付员工应得的工资。据称，员工被拖欠部分工资总计超过4万澳元。





专员署还指控Vanna Taing和Brandon Bui进一步违反规定，未能订立和保存与终止雇佣关系相关的记录。





专员署正在寻求处罚，有关指控的虚假记录，被起诉的三人每人面临最高13320元的罚款。





此外，Vanna Taing和Brandon Bui因涉嫌未能遵守合规通知而分别面临最高6660元的罚款，并因涉嫌未能订立和保存与终止雇佣关系相关的记录，而面临最高13320元的罚款。



专员署还在寻求命令Vanna Taing和Brandon Bui履行合规通知的要求，包括全额支付被控少付的薪金，以及利息和退休金。





听证会将于今年8月3日在墨尔本的联邦巡回兼家事法庭进行。





代理公平工作调查专员Kristen Hannah表示，署方将继续执行工作场所法律，并将不遵守法律要求的企业告上法庭。





“雇主需要知道，提供虚假记录是严重且不可接受的行为。”





她还表示，加强对餐饮业法律遵守情况的监督，保护如签证持有人这样的弱势员工，仍然是公平工作专员的首要任务。





任何有关工资或权益的问题，员工都可以向公平工作调查专员署免费咨询和寻求帮助。雇主和员工可访问网站 www.fairwork.gov.au 或致电免费咨询热线 13 13 94 寻求建议和援助。如需口译服务，可致电13 14 50。





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