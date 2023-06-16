澳洲多所大学将推出微证书课程 参加之前应首先考虑这四件事情

微证书（microcredentials）在职业教育圈内已实行多年，如今大学开始更广泛地提供微证书。大学协议审查小组指出，随着行业鼓励终身学习，“对微证书的需求可能会越来越大”。





政府试点项目含信息技术（IT）、工程、科学、健康以及教育等28门课程。但也可在法律、心理学和建筑等不同领域提供这些课程。



什么是微证书课程？

微证书课程是指某一特定领域的小型课程，专注于帮助人们在短期内更新或获得新技能，通常从数周到一个学期。它们被视为快速满足行业和员工需求并协助弥补业内员工关键技能差距的一种方式。





例如，该试点项目包括一个语音学的微课程，可以帮助教师提高识字教学的技能，它还包括为全科医生和其他保健工作者开设的管理疾病爆发的课程。



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此类课程费用从几百澳元至四千澳元不等。在微证书课程结束时，你可能会收到一份独立证书，或者该课程也可以提供一个学分转移途径，这些学分可以转为计入学位。





这些课程为澳洲各行业提供技能学习上的支持已有时日，并获得了TAFE、行业组织乃至雇主的支持。然而，在各大学和大学中传统支持的专业中，它们还是一种新尝试。



短期学习的优势

微证书可以解决关键的技能差距。它们提供一种方式来提升和发展你的职业，而无需长期的学习时间以及高昂的传统教育认证的学费投入。





你还可以将学习和培训相结合，制定更适合自己的计划。





因此，微证书在高等教育领域受到广泛关注也就不足为奇了。大多数大学已开设“短期课程”、“专业证书”和“高管教育”——都属微证书的不同叫法。





然而，人们对这些课程的灵活多样性或感到困惑，也可能不清楚微证书是否适合自己。那么请考虑以下四件事情。



File photo dated 16/07/08 of university graduates Source: Press Association

你想从继续教育中获得什么？

微证书课程和传统学位课程的学习目的不同。





微证书课程更像是职业教育和培训——在特定环境下，高度有针对性地培养某些能力。这意味着这些课程很少被设计成去发展更广泛的能力和专业实践框架。而你通常可以从学位课程中获得这些。





因此，在你的职业和教育规划中，重要的是要想清楚你真正需要什么。





简而言之，如果你需要一项特定技能，那么微证书是理想的。然而如果需要各种技能、知识和处理能力来扩展自己的专业实践，那么传统学位可能是一个更好的投资。



微证书课程教授哪些特定技能？

如果你的职业规划确实需要特定技能的提升，那么在报名参加微证书课程之前，你应该问自己一些重要问题。





第一个问题是“这门课程是否提供了我真正需要的技能?”与职业教育系统（如TAFE）不同，大学的微证书目录仍然相对较少。





政府和行业目前选择支持的技能可能并非你本身或者职业发展所需要的。



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我是否适合这种类型的学习？

紧凑的微证书课程通常认为参与者已准备好管理自己的学习。





因为这些课程通常时间较短，且偏重于内容教学。如何去吸收教学内容因人而异。





为了成功完成课程，你可能需要在学习策略上更为努力。这可能包括认识到你已经知道（或不知道）的主题，在仔细阅读更多细节之前快速浏览一下阅读材料以了解概况，并采取批判性的态度学习。



我将如何在工作或职业中应用？

你还需要考虑如何将微证书学习转移到日常工作习惯中。





例如，一个学习了一些物理学内容的科学教师，可能需要拓展他们的评估策略，从而可以将所学内容纳入其中。而对于一个拥有新治疗技术的物理治疗师来说，他们可能需要向客户合理解释这项新的治疗方法。



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传统的大学学习课程通常可以帮助学生完成将学习内容转化为实践的工作。但在微型职业课程中，这种转化过程在权衡利弊后，部分交还给了课程参与者。





因此，对于那些已经建立了良好的职业发展实践方向的人，或者能够合理且积极微课程将所学内容应用到现实生活中的人来说，微证书课程将最大限度地发挥作用。



作出明智之选

让人们为职业环境做好准备一直是大学的核心目标，而微证书课程的开设可能会扩大实现这一目标的方式。





然而，微证书课程是与传统学位课程不同的教育主张，所以人们作出明智选择非常重要。





但即使拥有不同之处，两者仍然兼容。随着你逐渐适应职业生涯并得到一定的发展后，你可能会发现自己同时参与到传统的大学课程和微证书课程中。





本文作者：



西蒙·伦纳德（Simon Leonard）



南澳大学（University of South Australia）STEM教育副教授





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