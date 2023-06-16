数千个 Reddit 在线社区展开 “黑屏” 行动 背后原因何在？

要点： 本周，数以千计的 Reddit 社区完全“关闭”，以抗议该网站的管理方式；

“黑屏”行动是在 Reddit 提议向第三方应用程序的开发商收费之后发生的；

虽然一些在线社区表示他们的抗议将持续 48 小时，但其他社区表示他们将无限期持续抗议活动。

这个全球最大网站之一——被称为互联网的首页——正在部分“关闭”，因为用户对更改政策将导致拥有者可从通过其大数据库中获利进行抗议。





作为周一（6月12日）开始“黑屏”抗议运动一部分，Reddit 社交新闻和讨论板网站的数百万用户已被锁定在群组之外。





争论的焦点是 Reddit 提议对第三方应用程序开发者获取访问权限进行收费，其中一些应用程序可以帮助用户到访网站，但这种访问也可以被人工智能语言模型用来完善类人写作。





以下是我们所了解的情况。



Reddit是什么？

Reddit 是一个线上讨论论坛，自称为“互联网的首页”。





它于 2005 年推出，现已成为全球最受欢迎的网站之一，每月拥有数亿用户。





用户可以向网站的社群或“子版块”提交内容（包括图片、链接、视频或文字帖），这些社区按主题组成并由版主管理。



Popular subreddits including r/Music have gone dark in protest of new fees being charged by Reddit. Source: SBS / Jessica Bahr

Reddit 的“黑屏”与什么相关？

第三方应用程序会使用 Reddit 的“应用程序界面” 以访问和使用来自该网站的数据。





他们还让 ChatGPT 和Google的“Bard”等程序使用来自 Reddit 等网站的大量数据来改进它们生成的类人内容。





之前访问 Reddit 的 “应用程序界面”是免费的，但从 7 月 1 日起，Reddit 将对开发人员收费。开发商 Apollo 表示，拟议的收费将使它每年花费超过 2000 万美元（约合2950 万澳元），并将迫使它关闭。





根据网站 Twitch 上支持抗议活动的群组称，有 7000 多个社群已经“黑屏”以反对 Reddit 的新收费。





这一争议是人工智能革命中的最新争端，Reddit 首席执行官霍夫曼（Steve Huffman）不愿让研发 ChatGPT 等人工智能聊天机器人的公司，免费访问其网站以完善其大型语言模型。



都说了些什么？

霍夫曼上周五（6月9日）在 Reddit 帖文中写道：“Reddit 需要成为一个自给自足的企业，为此，我们不再资助需要使用大规模数据的商业实体。”





参与“黑屏”抗议的子版块包括 r/Music、r/funny、r/gadgets 和 r/todayilearned，每个子版块都有数百万追随者。





虽然一些子版块表示他们将“黑屏”持续 48 小时，但其他的的社群，包括 r/Music，则表示计划无限期地保持关闭。





这些聊天室的版主将其关闭，这导致整个网站严重混乱了几个小时。





周一（6月12日）稍后时，Reddit 发表声明表示：“正在观察改善整个网站，预计大多数用户的问题将得到解决。”





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