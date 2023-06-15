超载移民船沉没数百人恐丧生失踪 为欧洲最严重沉船事故之一

要点： 在这一发生在希腊海域的沉船事故中，至少有79人被淹死，数百人恐死亡或者失踪；

目前尚不清楚船上有多少人，慈善机构Alarm Phone估计船上可能有750人；

在悲剧发生的前一天，即周二晚些时候，船上的人拒绝了为他们提供帮助的提议。

一艘超载的移民船在希腊附近海域沉没，至少有79人死亡，还有数百人恐会死亡或者失踪。这一沉船事故是欧洲最致命的沉船灾难之一。





随着对幸存者展开更深入的搜寻工作，一家欧洲救援慈善机构说，相信在这艘20-30米长的船上有大约750人。





希腊当局表示如今还不能确认这一数字。





跨欧洲的救援行动机构Alarm Phone表示，它在周二晚些时候收到了希腊附近一艘遇险船只上的人发出的警报，随后失去了联系。





“据这些人说，船上有750人...... 我们现在听到有关沉船的报告，恐怕是真的，”该机构在推特（Twitter）上说。





联合国国际移民组织在一条推文中说，最初的报告显示船上有多达400人。



希腊当局表示，目前还不清楚这艘船在沉没时载有多少人，截至中午时分，已有104人获救。





“现在还不能给出确切人数。我们不知道舱内有多少人，”海岸警卫队发言人亚历克西欧（Nikos Alexiou）告诉希腊的MEGA电视台。





“......外甲板上有太多的人。它已经满载了。”





海岸警卫队补充说，船上人员在周二晚些时候拒绝了为他们提供帮助的提议。



希腊是来自中东、亚洲和非洲的难民和移民进入欧盟的主要通道之一。





大多数人从附近的土耳其越过希腊岛屿。





但自从基里亚科斯·米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）领导的前保守党政府在该国的移民营地实行更严格的监控以来，越来越多的人选择了更长、更危险的旅程，从土耳其经希腊前往意大利。





国家广播公司ERT说，沉没的船只当时正在前往意大利的途中，从位于希腊克里特岛南部的利比亚城镇托布鲁克（Tobruk）起航。



Occupants of the battered fishing boat were offered help on Tuesday but refused, hours before it sank, killing at least 79. Source: AAP / Hellenic Coast Guard 希腊当局没有确认该船的出发港口。





这起沉船事故是今年在希腊沿海发生的最致命的事故，也是欧洲最严重的沉船事故之一。





今年2月，一艘木船在暴风雨中撞上意大利卡拉布里亚（Calabrian）海岸的岩石，造成96人死亡。





希腊移民部指责国际走私网络将移民的生命置于危险之中，联合国难民事务高级专员菲利普·格兰迪（Filippo Grandi）呼吁各国政府共同努力，为逃离贫困和战争的人们创造安全的途径。





希腊海岸警卫队说，周二晚些时候，欧盟边境机构Frontex在希腊南部沿海城镇皮洛斯（Pylos）西南约80公里处的国际水域首次发现了这艘船。





意大利当局随后提醒希腊留意该船，希腊海岸警卫队靠近该船并提出提供帮助。





海岸警卫队说，该船外甲板上的大量人“拒绝了援助，并表示他们希望继续航行”。



一位政府官员说，几个小时后，这艘船开始左右摇摆，在周三凌晨2点左右翻船，然后沉没。





广播公司ERT说，船上大多数人是20多岁的年轻人。





一位不愿透露姓名的航运部官员说，大多数人来自埃及、叙利亚和巴基斯坦。





移民部说，幸存者被带到卡拉马塔（Kalamata）镇，预计他们将在那里被转移到雅典外的一个营地。





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