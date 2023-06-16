改善职场心理健康问题 “重点是管理层而非员工”

根据世界卫生组织的估计，全球八分之一人口都经历过心理健康问题的困扰。自2019年来，这一人数增长了约25%。





而在澳大利亚的职场中，存在心理障碍的比例似乎更加显著。根据澳大利亚工作场所心理健康讨论会的数据，五分之一（21%）的澳大利亚人在过去12个月中因心理问题请假，四分之三的澳大利亚雇员认为应为有心理健康困扰的雇员提供支持。





澳大利亚皇家墨尔本理工大学管理学和心理健康领域的专家在近期发表的一篇文章中，针对职场中的心理问题管理提出了——建立重视心理健康的企业文化是重中之重这一观点。







参与该研究的管理学教授Lena Wang说，企业组织应该从整体架构、内部政策以及管理层主动表述压力带动沟通方式的变化上，建立更加良性循环的企业文化。





“（对企业内部心理健康问题的）重点并不是放在员工自己身上，因为公司文化是管理者创造的。”





“如果管理者没有重视员工心理健康的问题，在方方层面就不会让员工觉得自己的心理健康被给予关注，”汪教授说。





她表示，研究中提到一种名为“Mental Health Leave”（心理健康假）的概念，意为鼓励在组织中建立一种以心理健康为由的请假规则。这种假期因不要求雇员解释具体缘由，承受来自同事和领导的眼光，从而促进员工更加关注自己的心理状况。





这样的方式可以有效对抗来自固有观念中，将心理问题与工作能力挂钩这一偏见。





同时从管理者自身出发，表达自己的心理困扰，营造出一种可以不避讳地讨论心理问题的工作环境，也可以提高企业整体对心理健康更为关注的文化氛围。





那么管理层公开讨论自己的心理压力是对“领导力”的挑战吗？





又有哪些更为灵活多元的心理咨询部门是有效的呢？





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