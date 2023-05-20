【心理热线】和母亲的关系就是你和世界的关系?

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强势妈妈容易带出软弱子女？单亲妈妈容易培养出“妈宝男”？心理咨询师曲韵老师从心理学的角度探讨母亲与子女的关系。

著名精神分析师克莱因认为，婴儿最早面对的是母亲，因此婴儿与母亲的关系是一切人际关系的基础。还有人说“和母亲的关系就是你和世界的关系”，可见母亲不仅在孩子成长过程中扮演着十分重要角色，甚至可能影响孩子的一生。本期热线节目，心理咨询师曲韵老师从心理学的角度探讨了母亲与子女的关系。

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