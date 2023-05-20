【心理热线】和母亲的关系就是你和世界的关系?Play35:19 Source: Pixabay下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (32.34MB) 强势妈妈容易带出软弱子女？单亲妈妈容易培养出“妈宝男”？心理咨询师曲韵老师从心理学的角度探讨母亲与子女的关系。著名精神分析师克莱因认为，婴儿最早面对的是母亲，因此婴儿与母亲的关系是一切人际关系的基础。还有人说“和母亲的关系就是你和世界的关系”，可见母亲不仅在孩子成长过程中扮演着十分重要角色，甚至可能影响孩子的一生。本期热线节目，心理咨询师曲韵老师从心理学的角度探讨了母亲与子女的关系。欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE【心理热线】如何应对亲密关系中的负面心理?【心理热线】教育内卷会给孩子带来心理压力吗？【心理热线】家里老人总在餐桌上暴怒，说不想活该怎么办？分享Latest podcast episodesSBS早新闻（2023年5月20日）SBS晚新闻（2023年5月19日）在澳洲做激光近视手术 您需了解这些信息澳新逾半数人将近视？盘点控制儿童近视的主要方法