【闲话澳洲】放置两年的蛋糕还能吃？探索澳式风情糕点的秘密

存放两年的水果蛋糕，还能吃吗？在澳大利亚，这个问题的答案可能会让很多人感到意外。





和华人熟知的轻盈、绵软的水果蛋糕不同，澳洲人口中的fruit cake更贴切的翻译为果干蛋糕，是澳洲传统的婚礼蛋糕之一，因外层包裹厚重糖霜，可存放一到两年之久。





本期的闲话澳洲，SBS普通话请到特约嘉宾Helen Lewis盘点那些别具澳式风情的糕点。





Vanilla Slice： 澳洲版的Mille Feuille——法式千层酥，又称拿破仑酥。基底材料为千层黄油酥皮（Puff Pastry）和奶黄酱（Custard）。





减脂版的Vanilla Slice会用Filo酥皮代替Puff酥皮，奶黄酱也是降脂制作。法式千层酥有好几层，而Vanilla Slice只有上下两层酥皮，当中夹着厚厚一层奶黄酱。



Credit: GvN/gillianvann - stock.adobe.com Custard Tart ：澳式蛋挞。澳式蛋挞和很多华人喜欢的蛋挞不一样，壳用的是shortcrust酥皮，而不是华人习惯的puff酥皮。





很多华人熟悉的蛋挞，在澳洲专门称为Portuguese Tart——葡式蛋挞。澳式蛋挞的蛋黄酱更厚重。另一个不同之处是澳式蛋挞上面的一层褐色其实是撒上去的nutmeg肉豆蔻粉，而不是烤出来的焦黄。





Muffin，Cupcake，Friand： 麦芬、纸杯蛋糕。澳式费南雪。麦芬、纸杯蛋糕两者看似相似，其实有很大的不同，麦芬制作极其简单，打蛋器都可以不用，把所有的原材料搅在一起即可。





相比之下，纸杯蛋糕就是蛋糕的迷你版，所以需要打发鸡蛋和糖。因此，它们的口感差异很大，麦芬厚重、成份多，纸杯蛋糕轻盈。麦芬一般没有topping，纸杯蛋糕会有奶油或糖衣装饰。



Freshly baked blackberry and almond friands - small cakes, popular in Australia and New Zealand Credit: beataaldridge - stock.adobe.com 在澳洲的很多咖啡馆，可能会看到长得很像麦芬的Friand，和法国的Financier——费南雪相近，用杏仁粉制作而成。





轻盈程度应该是在麦芬和纸杯蛋糕之间，因为主打材料是杏仁粉，所以不适合有坚果过敏的人。





Scone： 斯康或英国松饼。Scone本身不甜，传统享用方法是涂抹果酱和鲜奶油，所以自己可以控制甜度。





澳洲流行Devonshire Tea——德文郡下午茶，标配就是斯康+果酱+奶油+茶。传统来讲奶油用的是clotted cream凝脂奶油，但现在大多用的是打发的奶油。对于不喜欢喝茶的人，很多咖啡馆都会让用咖啡代替。





斯康自己做也很方便，基础材料就是自发粉、黄油和牛奶。为了松软，有人加雪碧，有人用buttermilk——酪浆。其实，只要掌握和面时手法轻，点到即止；烤箱温度高，250度；烘烤速度快，12到15分钟，基本不会失败。



Scones with Strawberry Jam and Clotted Cream Credit: Photographer: Dave Denby/monitor6 - stock.adobe.com Lamington： 雷明顿蛋糕，也是一款澳洲经典。方块海绵蛋糕裹上巧克力酱再裹上椰丝。有的时候里面会夹一层果酱。





Caramel Slice, Lemon Slice, Jelly Slices： 这是澳洲slice（长方形小块蛋糕）的三个经典口味-——焦糖、柠檬和啫喱。焦糖版底层一般是面粉和黄油，柠檬和啫喱底层一般都是用原味饼干捣碎加融化的黄油搅在一起，随后再次凝固。





焦糖版一般上面有一层厚厚的焦糖味混合物，再加一层厚厚的巧克力；柠檬版通常在饼干碎里加柠檬和椰丝，再裹一层柠檬味糖衣；啫喱版通常是一层加啫喱的奶黄酱再铺一层啫喱。





Banana Bread, Carrot Cake： 香蕉面包和胡萝卜蛋糕。香蕉面包其实是“冒充”面包的蛋糕，两者虽然含水果，其实一点都不健康。



carrot cake with walnuts, prunes and dried apricots on a dark wood background. tinting. selective focus Credit: Nataliya Arzamasova/nata_vkusidey - stock.adobe.com Fruit Cake： 水果蛋糕或果干蛋糕。华人概念中的fruit cake和澳洲人概念中的fruit cake不管是外貌还是味道都大相径庭。





华人心中的水果蛋糕通常是sponge——海绵，或chiffon——戚风蛋糕打底，随后用许多鲜奶油和新鲜水果来点缀。





澳洲的fruit cake，非常厚重，里面满是葡萄干，糖樱桃等果干，以及杏仁等坚果。口感非常甜，还微微带一些苦味，澳洲水果蛋糕里的干果基本都在白兰地或朗姆酒里浸泡过。





水果蛋糕是澳洲文化的重要组成部分，过圣诞办婚礼水果蛋糕不可少。





为什么澳洲的水果蛋糕可以保存两年之久？Tart一词除了形容蛋挞形状的糕点之外还有什么特殊的含义？Muffin Top一词又为何能成为2006年的澳大利亚年度词汇？ 点击音频，了解详细内容。





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