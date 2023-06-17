联邦政府20亿公共住房支持受各州和领地部长欢迎

新南威尔士州住房部长杰克逊（Rose Jackson）表示，她打算全力游说，以获得可用于公共住房的很大一部分资金。





根据总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）6月17日宣布的计划，在接下来的两周内，每个州和领地将从联邦政府获得至少5000万澳元的基础资金，额外的资金将按人均分配。





杰克逊表示，新南威尔士州政府将充分利用这个机会。





新南威尔士州住房政策组织Shelter的首席执行官对在悉尼市中心重建公共住房的计划表示欢迎。





新南威尔士州政府表示，要重新开发位于戈利博（Glebe）地区温特沃斯公园路82号的公共住房公寓，将可用公寓数量增加一倍，达到43套。





戈利博的富兰克林街有一百多套住房，这里也不再私有化，政府购买了35套空置房屋用于公共住房分配。





呼吁增加福利住房的人士说，新州公共住房的等候名单现在已经超过10年了。





新州Shelter首席执行官英格拉（John Engeler）表示，政府的措施表明可以通过不同的利益相关者共同努力找到解决方案。





“但事实上，对于政府来说，以一种新的方式参与进来，对名单上的潜在等候者有意义，我们很高兴。从数字上来说，我们有时也会觉得提供住房是一个如此重大的提议，即使就今天住在或可能住在温特沃斯公园路82号的50个左右的家庭或住户来说也是如此。大概来说，我们还需要另外990个这样的家庭住房。”





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