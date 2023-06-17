西澳“被偷走的一代”呼吁州政府制定补偿计划

西澳大利亚的“被偷走的一代”幸存者呼吁制定一个以州为基础的补偿计划。





周五， “被偷走的一代”幸存者在珀斯议会大厦台阶前举行集会，呼吁政府采取行动。





西澳州和昆州是澳大利亚唯二尚未向“被偷走的一代”幸存者提供赔偿方案的州。





尽管幸存者向议会请愿，并一再呼吁改变现状，但州政府仍未支付赔偿。





西澳大利亚州“被偷走的一代”原住民公司的代理莫里森表示，现在是承认的时候了。





“政府是时候为自己和我们的人民考虑一些补救和宽慰了。这就是承认错误，因为这伴随着道歉，我认为可以得到道歉，这对我们的人民来说非常重要”，他说。



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与此同时，维多利亚州对针对原住民的不公正现象进行的真相调查，已经向所有维多利亚人开放提交材料。





约鲁克司法委员会（The Yoorrook Justice Commission）以前只对原住民开放。





该委员会现在鼓励所有维多利亚人考虑就维州原住民过去和现在遭受的不公正待遇提供证据。





预计提交的材料将包括从早期定居时期的历史故事或文件，以及学校如何教授原住民的历史。





约鲁克司法委员会副主席亨特表示，为了创造变革，需要听取所有的声音。





“讲述真相是一条双行道。我们需要听取每个人的意见，以实现转型变革。这构成了一幅非常好的殖民化画面。而且这不仅仅是关于我们的人民讲述他们的真相。除非我们了解所有发生过的情况，否则我们无法特别追究国家的责任，” 亨特表示。





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