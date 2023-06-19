冷锋来袭 澳洲东南部迎来降雨降温降雪

据澳洲气象公司Weatherzone预测，澳洲主要度假胜地的积雪覆盖将达到一米，此前由于“缺乏强烈的初冬冷锋”天气系统，许多度假胜地在6月的长周末并未开放。





Weatherzone公司说：“这种情况可能会在6月下半月发生变化，因为一系列冷锋即将向澳大利亚的高山地区带来多轮冷空气和降雪。”





“第一个冷锋在昨天横扫阿尔卑斯山，接着另一个冷锋会在今天再次带来降雪。”





“这两个天气系统结合起来应该会在周二带来大约20到40厘米的降雪。”





“有早期迹象表明，另一股冷锋可能会在本周末穿越澳大利亚南部和东南部。”





“现阶段，这些锋面预计将从6月22日星期四到那一周的周末带来更多降雪。”



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根据澳大利亚气象局的预报（本周）：





堪培拉本周每日最低温都在0度以下，其中周三最低温将达到-4度。悉尼天气以晴为主，最低温在6-8度之间，最高温在16-19度之间。





墨尔本以多云和降雨天气为主，最低温4度，最高温15度。





布里斯班本周天气晴朗，高温保持在21-24度之间。





珀斯和阿德莱德本周以降雨天气为主，最高温度17度。





达尔文以晴为主，每日温度在21-32度之间。





霍巴特周四到周日可能有降雨，最低温3度，最高温14度。





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