澳大利亚的时尚设计大奖Next Gen起源于1996年，目标是挖掘澳大利亚的新兴设计师。





在今年的悉尼国际时装周中，一位华人女孩成为该奖项的获奖者之一——她就是吴茜竹 Xixi。





当她从悉尼科技大学毕业后，她建立了自己的品牌XIWU STUDIO，并正式推出了自己的系列设计作品。



当华人元素融入时装设计

在吴茜竹的设计中，人们可以在很多细微之处发现华人元素的踪迹。





吴茜竹告诉SBS中文普通话，很多华人服饰是“平坦的、宽松的”，这代表了一种剪裁逻：平面剪裁的理念贯穿于中国古代各个时期的服饰设计，而人们经常说的“立体剪裁”——即在人台或人体上折叠、分隔、剪裁服装，则是西方服饰的常用技术。





“在传统服装中，有很多的分层、开衩和领带扣，如果你自己观察我的设计细节，你可以看到，我在设计中融入了这些元素。”





另外，吴茜竹还在设计中运动了鸳鸯领、一字扣等更为直观的华人传统元素。





Credit: Xixi Wu



“在我与Nadia Rihandries合作设计的首饰中，我选择了对华人更有意义的玉石。在我小时候，我记得所有孩子都把玉石挂在红绳上，今天仍然在几代人中能看到这种东西。”





吴茜竹说，在中学之前，她对时尚一无所知。直到偶然读到了一本关于亚历山大·麦昆（Alexander McQueen）及其作品的书，她完全被时装设计这种表达和艺术形式所吸引，并逐渐走向了这个行业。





“其实时尚对我来说也是这样的，它就像是一张空白画布，你可以在上面画任何你想表达的东西。”



与自我身份和解

五岁移民来澳洲的吴茜竹 ，中文说得并不十分流利。





而这在某种程度上是因为，作为在澳大利亚长大的华人女孩，吴茜竹一直在努力给她的双重文化背景作出注解。





“我一直在为我的双重文化身份而挣扎”，她告诉SBS中文普通话节目，“在我小时候，我经历了身份危机——我不知道自己是澳大利亚人还是华人。”





“在家里我是华人，但在外面我是澳大利亚人，我感觉，我不得不剥离我的华人身份，来适应外界的一切……语言、思维方式、行为、反应、习俗和信仰，都是截然不同的。”





Credit: Sydney Fashion Week



在成长的过程中，吴茜竹是困惑的。在相当长一段时间里，她只想融入，想变得和其他人一样。





这种困惑逐渐转变成一种求知欲。她去香港交换学习，并在中国大陆的时装产业工作。吴茜竹说，她想更好地理解一代人的身份危机，不断学习，并找出一个与自我和解的答案。





一个简单的例子是，当我在中国的时候，我看到很多红色和绿色，我想起大东北画布和我中国的奶奶在墙上的牡丹花印花。我一开始根本不想使用它们，但我想到，等一下，我为什么不能使用它们呢？我怎样才能客服这种想当然的思维，并将花卉以非印刷的形式纳入我的系列，让它不过分女性化，却又很酷、很独特？





于是，在吴茜竹的作品中，你可以看到中国北方常见的棉服衍缝工艺、看到激光切割的亚克力“福”字、还有汉元素服装中常见的面料与印花。





“现在，我认为双重文化是我身份的一个积极方面，它增加了创造力，不同观点帮助我产生不一样的知识网络和新奇的想法。我正在创造一些独一无二的东西。”





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LISTEN TO “时尚是与身份危机和解的良药”：拿下悉尼时装周新锐大奖的华人女孩吴茜竹 SBS Chinese 19/06/2023 09:12 Play





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