“公然的不尊重”：澳大利亚一时装品牌服饰上的字样引发批评

要点： 一个澳大利亚品牌因模特穿着印有阿拉伯文“Allah（安拉）”字样的衣服而受到批评；

“安拉”在阿拉伯语中为“真主”的意思，被穆斯林和阿拉伯基督徒视为神圣的词；

该展是墨尔本时装节的一部分，该照片已在时装节社交媒体上被删除。

澳大利亚一个高档街头服饰品牌在墨尔本时装展推出印有阿拉伯文“安拉”字样的服装后，遭到有关社区的强烈反对。





这个名为 Not A Man's Dream 的品牌于上周六在墨尔本时装节的最后一场时装展中展示了两款设计，这些设计上印有阿拉伯文“安拉”字样。





其中一款设计是一位模特儿裹着一件透明面料的无袖连身衣，上面印有阿拉伯文意为“真主与我同行”的字样。



One of the models (left) is donned in Arabic-scripted clothing behind the scenes of the Melbourne Fashion Festival runway show. Source: Instagram / PayPal Australia 另一件是分层短袖大开叉中长裙，印上相同的模糊字体。模特儿的头发也被遮住了，但用的是纯白色的布料。





墨尔本时装节周日晚在 Instagram 发表了一份声明，称了解到某些服装对人们“造成冒犯”，并在网上删除了这些服装的照片。





声明中写道：“时装节无意对任何人不敬，我们为由此造成的任何冒犯道歉。”





Not A Man's Dream 的设计师詹姆斯（Samantha Saint James）也在与时装节的联合声明中道歉，称她现在“已了解到某些服装是如何引起冒犯的”。





她表示：“这与我的本意相反，对此，我真的很抱歉。”





墨尔本的穆斯林时尚博主哈利法（Mona Khalifa）参加了这场时装展，她说当亲眼见到这个设计时感到“不安”。





哈利法在活动结束后于回家途中在TikTok发布了一段视频，并形容这些设计为对穆斯林和阿拉伯基督徒“公然的不尊重”，因他们使用相同的阿拉伯文表示“上帝”。





这段视频在网上疯传，截至周日晚已吸引了逾10 万次点击。





哈利法说：“安拉对穆斯林和基督徒来说都是神圣不可侵犯的，使用神圣的用语并以阿拉伯文写上‘安拉’……在不同程度上都是错的 。”





一位自称是阿拉伯基督徒的 TikTok 用户也表达了对这些服装的失望。





他写道：“这太可怕了，作为一名阿拉伯基督徒，感觉就好像：为什么她身穿透明布料而且全身都是‘安拉’字样？”





哈利法说她觉得“安拉”这词是神圣的，又说这词在穆斯林社区中要敏感和谨慎对待。



她说，穆斯林避免将任何带有“安拉”字眼的物品放在地上，女性如佩戴带有“安拉”字样的链坠，进入浴室前会取下首饰。





哈利法在视频中说，可以看到阿拉伯文字覆盖了模特儿身体的敏感部位周围。





她又指懂阿拉伯文的模特儿都会拒绝穿这些设计。





在场的另一位穆斯林卡力尔（Hawra Khalil） 表示，虽然每个人都可以按自己的意愿表达时尚，但不应以“伤害和冒犯”别人为代价。





Not A Man's Dream 去年由年轻设计师詹姆斯创立。根据其网站介绍，该品牌的目的是“通过艺术、时尚和声音的结合，赋予人们权力并创造一种自由感”。其口号是“向世界展示你无悔的真我”。



Melbourne Fashion Festival has quietly deleted one of its images in a carousel post that featured the controversial dress. It has also edited the caption. Source: Instagram / Melbourne Fashion Festival 该品牌以往的设计也融入了阿拉伯文，在网上的照片中可以看到与爱和感情有关的用语。





经SBS 新闻查询后，该设计师品牌封锁了之前在 Instagram 上公开的帐户。





墨尔本时装节还在 Instagram 贴文中删除了一张包含有争议性裙子的照片，该连串贴图中展示了当天不同款式的设计。





最初，图片附带的标题是“这服装有点骚动”，之后已被编辑。



Using Arabic text is a common thread in the label's previous designs, with phrases relating to love printed along the clothing. Source: Instagram / Not A Man's Dream 哈利法其后与卡力尔一起分享贴文，以提高并教育设计师和有关机构对于何谓适当设计的认识。





哈利法说：“我们信仰的一部分是让人从怀疑中获益，原谅他们，希望人们能从中吸取教训，不再发生类似的事情。”





这争议发生之前， 10号电视频道的旗舰节目 The Project因一位嘉宾在现场直播以耶稣开玩笑而遭到强烈反响。





嘉宾喜剧演员凯依 （Reuben Kaye）在节目发表的评论，被广泛批评为对基督徒和穆斯林的冒犯。





其后有社区团体呼吁停止该节目，并于上周六在直播室外抗议。节目主持人阿里（Waleed Aly） 和哈里斯（Sarah Harris）受到这些团体的批评后翌日在直播时作出道歉。





欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。



