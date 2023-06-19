SBS早新闻（6月20日）Play13:19 Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (12.2MB) 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。联邦议会通过修改宪法和启用原住民声音的法案预计澳洲下一财政年度人道主义收容人数将增加习近平与布林肯会晤后同意稳定两国间关系巴基斯坦宣布6月19日为全国哀悼日欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE【安居澳洲】澳大利亚人去海外旅游需要打哪些疫苗？移民部长预计今日宣布澳大利亚下财年人道主义收纳人数昆士兰华人警讯微信公众号好样的：帮助丈夫寻回走失的妻子分享Latest podcast episodes【现场说法】华人婴儿在托儿中心受伤 监护人能采取什么方式维权？澳大利亚年轻人需要更多机会学习第二语言【移民故事】不走寻常路的华人女企业家Vivian郑昆士兰华人警讯微信公众号好样的：帮助丈夫寻回走失的妻子