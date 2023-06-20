恐成消失的语言：珀斯港妈全力开动 免费开班教授广东话

珀斯并不是港人热门移民地，根据澳洲统计局2021年人口普查数据，在珀斯使用广东话为0.7%，相较全国平均值1.2为低。虽然使用广东话语境不多，但仍无阻港人家长希望孩子学习广东话的决心。





港妈文恩乐（Gladys）是珀斯广东话班的发起人。





于2022年6月， Gladys 与丈夫带同只有半岁的孩子移民珀斯。她忆述与珀斯港妈聊天群组的母亲聚会时，发现妈妈们交谈时都是用广东话，但孩子却只用英文沟通。





Gladys明白他们不会“无端端讲中文”，有些较大的“甚至无法写出自己的中文名”。曾为中学教师的她因而产生举办广东话班的念头，希望让孩子有更多接触广东话的机会。





而她的“第一个”广东话班就是在4月15日，在 Victoria Park Community Centre 举行。她通过通讯软件内的”珀斯妈妈Group“邀请有兴趣的父母带小朋友一起参加。





在4月时，她已成功举办两次广东话班，每班都有十几个小朋友参加。





她将孩子按年龄分两组，一组是2-5岁的学前儿童，而另一组是已在澳洲上学的孩子。





她说：“很多年纪较大的小朋友，他们都听得懂中文，但向他们发问时，却以英语回应。”





广东话班课堂多元化，包括唱中文儿歌、听音乐做动作、讲故事、学写中文字，也会画手工画，教他们做“晴天娃娃”等。





“有妈妈告诉我，她两岁半的女儿自那天后，每天早上起床后都要拉着她唱《太阳伯伯》。”





她表示：课堂后，不少家长向她反映，小朋友一齐学习，更加投入。



多元文化获社区支持

文恩乐（Gladys）获Riverton图书馆支持提供场地，开办广东话班。 Source: SBS / Supplied 虽然广东话班是自愿发起，而且免费。但由于并无经费，因而家长需自资支付场地租用费。幸运地，这一项活动近日获西澳东车区坎宁市（Canning ）的Riverton图书馆支持，提供免费场地和物资。





她说：“Riverton图书馆本身有和其他语言机构合作，例给韩语协会等，所以很快便接受我们的申请。希望有固定场地后，可以让孩子更有规律地多讲中文。”





从5月底开始，在Riverton图书馆举办一个月两次的广东话读书会，图书馆网站也有列出有关活动。



陈晓婷（Mandy）指由于丈夫来自马来西亚，所以家中以英语为主。 Source: SBS / Supplied 两孩之母陈晓婷（Mandy）也是参与广东话班的家长，她在96年从香港移澳，她表示平时只会在父母家中讲广东话。由于丈夫的马来西亚背景，家庭内沟通以英语为主。





“我已经不能够100％讲到广东话，但我不想广东话成‘消失的语言’。”





“我尽量都会和女儿讲广东话，由最初只有我单方面讲，到现在她开始会说‘奶奶’、’食嘢’、’抱抱’等单字。”



以象形文字带动小孩兴趣

Mandy 表示：“有次主题是讲天气，例如‘晴’字是如何由象形文字演变而来。 ”





“这是我从未学过，所以我们（家长）都觉得很有趣。”



利用象形文字引起学生兴趣。 Source: SBS / supplied 拥有15年教资的前香港中文科教师何姿颖（Wing）也认同，指首先要令小朋友“不抗拒”学习广东话。





她建议如果想小朋友学好广东话，父母要尝试将语言融入生活。





她说：“家中一定要继续讲这种语言，即使他们用英语回答，也要多播放广东话的电视节目和歌曲，例如我们在车上会播广东歌，会打开字幕给他们看和跟住一起唱。”



前香港中文科教师何姿颖（Wing）也认同，指首先要令小朋友“不抗拒”学习广东话。 Source: SBS / supplied 英国广东话教育机构“港讲广”负责人方兆允（James）作出提醒。



不要用广东话“骂孩子”，尽量不要令小朋友将这种语言和负面的事联系在一起。 方兆允（James）

另外，Wing指自己八岁的女子亦有在网上学习中文及其他外语，她建议：“可尝试找一些父母可以和孩子一起上的课程，小朋友见到妈妈都学习，大家同步，就不会那么抗拒。”





“妈妈又可以帮小朋友做笔记，母女之间感觉好sweet。”





她更分享在睡前读书，培养孩子阅读习惯的重要性。





Mandy表示由于珀斯港人之前一向较少，所以没有人开设广东话班，更表示“即使要钱她都肯给”，并表示：“即使没有面授课程，也会为孩子报读网上课程，希望他们至少能以广东话和亲友沟通。”



海外港人学习广东话意识有所提升

方兆允表示，近年海外港人学习广东话的意识提升，查询课程的人数有所增加。





机构于一年前曾推出针对大洋洲地区儿童的网上广东话课程，但于半年前停办。 James说：“预计再过多两年，随着小朋友开始出现执笔忘字，或用英语的方法讲中文，学习广东话的意识会更加提高。”



十年间珀斯的广东话人口增幅逾9％

Gladys 向 SBS 中文表示，选择移居珀斯的原因是丈夫要到该地攻读博士。她喜欢珀斯生活节奏写意轻松，而且没其他大城市繁忙，更可能达到工作生活平衡（work-life balance）。





Gladys 指珀斯有很多适合一家人的活动和场地，她提及“90%餐厅都有提供BB椅”，不少餐厅更有有地方让孩子玩乐。此外，珀斯的气候甚佳，一年只有很少时间下雨或打雷，多是阳光普照。



Gladys 表示：珀斯气候宜人。 Source: AAP 根据澳洲统计局2021年人口普查数据显示，广东话为珀斯第四大语言（除英语外），19,171人会在家中以广东话为主要语言，比2011年的17,480人，十年间人数增加超过9％。就澳洲整体而言，广东话同样也是第四大语言（除英语外）﹐295,281人会在家中讲广东话为主，比2011年的280,947，增幅约为5%。





欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。



