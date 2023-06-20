十周婴儿被抓伤后续：“基本痊愈” 母亲现在家照顾

Key Points 被抓伤的婴儿母亲表示宝宝面部现已基本痊愈，但仍留有疤痕；

一位华人家长告诉SBS中文，自己的孩子曾在幼托中心被咬伤；

曾从事幼教的人士建议，家长在选择幼托中心时要实地考察，不能单看其评分。

上周，一位十周大的婴儿在墨尔本一家幼托中心被抓伤的消息引发了公众关注，其面部多道带血抓痕的照片让很多家长心痛不已。





这位不愿透露姓名的婴儿母亲告诉SBS中文，目前宝宝由自己在家照顾，等其“有能力保护自己”再考虑送至幼托中心。





她表示自己当初是经熟人推荐选择了这家位于墨尔本市中心、名为Only About Children（OAC）的幼托中心，而经过这次事件后，自己“很难信任”新的托儿所。





“至少（等）宝宝有保护自己的能力了，会说话，（送到托儿所）那就放心多了，”她说。





目前，宝宝面部的抓痕已“基本痊愈”，但还留有疤痕，“庆幸他还很小，不会对他造成心理创伤，这是不幸中的大幸了，”她补充说道。





这位母亲表示，事发后自己曾考虑过使用法律手段维权，但在仔细咨询了律师后，她意识到走法律程序比想象中要困难。





“（我们的）心理创伤是需要6个月的治疗去证明，这实在是很有压力的，要一直被舆论压力围绕着和不断提起这件事情。”



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OAC的首席执行官安娜·利尔蒙斯（Anna Learmonth）在一份回复SBS中文置评请求的媒体声明中表示：“我们很欣慰获悉，这名婴儿现已完全痊愈。”





在这份声明中，OAC证实了该事件的真实性，并表示在OAC和维州教育部随后对此事进行的审查中，两方均判定“抓伤事件是意外”。





“OAC证实，当时有工作人员值班，共有四名婴儿在幼托中心接受护理，”该声明写道。





澳大利亚关于早期儿童教育与照顾的《全国质量框架（NQF） 》规定了对儿童教育和照料服务的资格要求，以及教育工作者和儿童的比例要求。





对于0至24个月大的宝宝，在所在州和领地，教育工作者对孩子的比例须为1：4。





该幼托中心所在声明中表示，已经在换尿布程序中，额外增加了一名教育工作者。



家长表示孩子受伤“无法避免”

在中国社交媒体小红书上，不止一位在澳华人家长曾发帖称自己的孩子在幼托中心受伤。





现居墨尔本的Coco Guo告诉SBS中文，去年9月，她年仅3岁的儿子称自己在幼托中心被咬伤，并“正确指出”了咬痕的位置。



我一撸起他的袖子就看到咬痕。 Coco Guo

Coco Guo说这不是儿子第一次在这家托儿所受伤，此前她曾多次收到学校发来的意外报告，因为“过敏吃了别的孩子的食物、打架、磕磕碰碰”等原因。



Coco Guo说孩子在同一家幼托中心多次受伤，但自己交涉无果，她只能选择了新的幼托中心。 Credit: Coco Guo Coco Guo说在她把孩子被咬伤的事情投诉至幼托中心管理层、教育部均没有得到让她满意的处理结果后，她只能给儿子换了一家托儿所。但她表示，仍会担心孩子在新的幼托中心的安全问题。





“说真的，（不受伤）真的很难。孩子无法避免，老师也难免疏忽。”





“所以选择（托儿所）的时候，更要注重硬件设施是否安全、老师精神状态、分配比例，还有事后处理方法，”她说。



在澳洲如何选择幼托中心？

曾从事幼教七年、同时也是一位两岁孩子的母亲的Wendy sun强调，在选择幼托中心时，家长一定要实地参观，才能最真实地感受幼托中心的氛围，而不能仅依靠文字的描述以及评分。





她告诉SBS中文，在参观时，家长除了须注意该幼托中心的环境卫生、是否有厨房，以及玩具的摆放以外，留意老师和小朋友之间的互动也至关重要。





“老师在和小朋友说话的时候是不是蹲下来 …… 特别是在小朋友调皮捣蛋的时候老师是直接过去站着教育小朋友，还是蹲下和小朋友讲道理。”





她补充说道，孩子放学后的表现可以作为判断一个幼托中心是否令人满意的标准之一。





“假如我（小朋友）在这个幼儿园过得很开心，你接他的时候他就是开开心心蹦蹦跳跳。”



Wendy Sun的女儿今年两岁半了，从15个月大起，她每周有五天会在幼托中心度过。 Credit: Wendy Sun Wendy Sun说，假如小朋友在幼托中心受伤，幼托中心有责任和家长第一时间沟通，且出具事件记录（Incident Record）。





她提醒家长在拿到事件记录时，需要额外注意两点。





“第一，你一定要注意到事件记录上面给的解释和老师在电话里面说的解释是否是一致的。”





“第二，你要在事件记录上面找到有没有目击者。因为在正常情况下面，我们老师是不可以单独一个人，在一个封闭的区域跟小朋友在一起的。”





尽管很热爱幼教这个职业，考虑多重因素后，Wendy Sun今年选择了转行。她表示，幼教要面临和处理的东西多且杂，“压力很大，承担的责任也很重”。





“幼儿园是一个需要强大爱心和强大信念支撑着让你走下去的地方，”她说。





“我觉得能留在这个岗位上的老师真的都很不容易。但是当然，在某些方面，我们的监管还是需要加强的。”





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