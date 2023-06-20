探索泰坦尼克号残骸的潜水器失踪 舱内五人搜索正在进行

要点： 失踪的潜水器上据称搭载有英国亿万富翁探险家哈米什 · 哈丁（Hamish Harding）；

这艘潜水器在加拿大东南海岸附近探索泰坦尼克号残骸时失踪；

搜救工作正在进行。

美国和加拿大的船只和飞机正在搜寻一艘在加拿大东南部海岸失踪的潜水器，它当时搭载游客探索泰坦尼克号的残骸。





美国海岸警卫队（The US Coast Guard ）表示，潜水器上载员五人，它有能力在水下停留96小时，但目前尚不清楚它是否仍在水下，还是浮出水面，目前无法联系上。





经营这艘潜艇的私营公司OceanGate Expeditions在周一的声明中表示，他们正在 “调动一切可能的方式” 来营救潜水器上的五人。





一位家庭成员在社交媒体上发文称，英国亿万富翁哈丁也在潜水艇上。



A search is currently underway for British billionaire Hamish Harding who was aboard the missing Ocean Expeditions submarine. Source: Facebook / Hamish Harding 美国海岸警卫队海军少将约翰·莫格（John Mauger）告诉记者，美国和加拿大的船只和飞机到达科德角（Cape Cod）以东约1450公里的海域，一些船只和飞机投放了可以监测到3962米深度的声纳浮标。





“这是一个偏远地区，在偏远地区进行搜索是一项挑战，”莫格表示。





“我们正在部署所有可用的资源，以确保我们能够找到潜水器并营救舱内人员。”





“到今晚，我们将继续派出飞机，并调动更多船只。”



Titan is a Cyclops-class manned submersible designed to take five people to depths of 4,000 metres. Titan along with British billionaire Hamish Harding are missing. A search is underway. Source: Facebook / Oceangate Expeditions 莫格表示，官员们也一直在向商船寻求帮助。





美国海岸警卫队早些时候在推特上表示，在周日上午，在这艘名为“泰坦（Titan）”的潜水器开始向泰坦尼克号残骸所在地下潜约1小时45分钟后，水面上名为the Polar Prince号的船只与其失去联系。





运营这艘潜水器的OceanGate Expeditions表示：“我们非常感谢多个政府机构和深海公司，在我们努力与潜艇重新建立联系中提供的广泛帮助。”



哈丁的继子曾在脸书（Facebook）上写道，哈丁先生“在潜水器上失踪”，并请求“思念和祈祷”。





其继子随后删除此贴，称出于对家庭隐私的尊重。





哈丁本人曾在脸书上发文称，他将搭乘这艘潜水器。





自那以后他没有再发帖。





根据哈丁的帖子，探险队于上周五出海，首次潜水计划在周日早上进行。



根据OceanGate公司的网站信息，这项探险活动每人需支付25万美元，从纽芬兰（Newfoundland）的圣约翰斯（St John's）出发，然后前往大约640公里外的大西洋，到达残骸地点。





为了参观沉船，乘客需要进入名为“泰坦”的五人潜水器中。潜水器需要大约两个小时下降到约3800米的深度，才能到达泰坦尼克号残骸处。





泰坦尼克号客轮在1912年的首航中撞上冰山后沉没，导致1500多人丧生。





欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。



