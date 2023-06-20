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摆脱天然气“三连问” 澳大利亚业主和租户可以怎么做？

摆脱天然气被视为是实现澳大利亚2050年零排放目标的必要条件，但对于政府和住户来说，这将是一个复杂的过程。

Woman cooking on an induction stovetop

Katy Daily's house came with a gas stovetop, but she and her family switched it to an induction cooktop when they moved away from gas. Source: Supplied / Merri-bek City Council

要点：
  • 根据一份新的分析报告，若不停止使用天然气，澳大利亚将无法实现减排目标；
  • 该报告称，近五百万户澳大利亚住户使用天然气；
  • 该报告指出，政府应该帮助住户从天然气过渡到全电动，并禁止开通新的天然气。
澳大利亚数百万户住户每天都依靠天然气去烹饪、取暖，以及提供热水。

根据智库格拉坦研究所（ Grattan Institute）的一份新报告，如果澳大利亚想要实现2050年净零排放的目标，就必须改变这种情况。

然而，摆脱天然气，转向全电动住宅并非易事。

“摆脱天然气”意味着什么？这为什么很重要？又存在哪些障碍？

我们为何需要摆脱天然气？

为了应对气候变化，澳大利亚联邦和州政府已承诺到2050年实现净零排放目标。

根据格拉坦研究所的报告，生产和使用天然气所产生的碳排放占澳大利亚总排放量的22%。

该报告称，澳大利亚约有五百万户住户使用天然气网络，除非立即采取措施去改变，否则澳大利亚将无法实现净零排放目标。

报告指出，从长远来看，大多数住户将因摆脱天然气而减少相关支出，因为虽然购置电器设备的成本更高，但使用起来却比天然气便宜得多。
Graph showing how much money households in each state could save if they transition away from gas.
The Grattan Institute says most Australian households could save money if they get off gas. Source: SBS
报告还指出，减少使用天然气也有利于健康，因为燃气炉释放的污染物会刺激肺部。

该智库提出了一项六管齐下的策略，呼吁各州和领地政府设定使用天然气的日期，并展开宣传活动，说明住户如何以及为何应转为全电动。

该研究称，政府还应禁止新的天然气开通，消除限制全电动住宅的法规障碍，并降低成本。

该智库表示，在未来，政府应逐步停止销售天然气设备，以便将最后还在使用的天然气设备转为电动设备。

“摆脱天然气”涉及什么？

凯蒂·戴利（Katy Daily）和她的家人在2021年购买房屋后，就停止使用天然气。

这栋独立屋原使用天然气供暖以及提供热水，但他们决定安装太阳能系统，并用热泵热水系统替换即时热水设备。

他们也断开了天然气供暖系统，改用反向循环空调供暖。
A woman and two boys standing outside a house
Katy Daily and her family have transitioned their home away from gas to become more energy-efficient. Source: Supplied / Merri-bek City Council
最后一个改变是他们将炉灶从燃气换成了电磁炉。

戴利说：“我们对此非常满意。人们不应该害怕这样做，这对我的家人和环境的健康真的很有帮助。”

戴利一家进行这一转变耗时6个多月，大约花费1.8万澳元，但如果他们没有选择高端电器的话，费用可能会更低。

障碍是什么？

住户在摆脱天然气方面面临一系列挑战。

对于租房者来说，他们无法选择诸如炉灶和供暖系统等设备，所能做出的改变有限。
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对于业主来说，购买新设备和更换系统的前期成本可能是一个重大障碍，这些成本包括购买新电器、切断天然气网络，以及重新布线或创造空间来容纳新设备的潜在成本。

对于某些类型的住宅，比如多户住宅大楼，由于存在共用的供水或供暖系统，实行电动化可能会更加复杂。

目前，维州、新州和首都领地的政府为业主提供一些形式的补贴，以帮助他们实现全电动化。

并且，联邦政府在2023年预算中推出了10亿澳元的电气化计划，为节能升级提供低成本贷款。
Graph showing the barriers households face in getting off gas
Australian households face a number of barriers in getting off gas and switching to more environmentally friendly energy. Source: SBS

摆脱天然气对租户和房东意味着什么？

《摆脱天然气》报告合著者托尼·伍德（Tony Wood）告诉SBS新闻，租赁市场面临的一个挑战是，尽管租户通过使用燃气设备可以省钱，但房东必须承担购买成本。

对此，该报告表示，政府应该鼓励房东将其投资物业从使用天然气转向其他能源。

该报告建议，为将租赁物业升级为全电动的私人房东提供税务减免，随后对全电动的住宅引入最低租金标准。

伍德说：“租户在能源使用上省钱，而房东必须为安装新设备付费，目前对此还没有一个好的解决方案。”

“我们的建议是，如果能为房东的前期投资提供税收减免，这将是一件好事，这将激励他们至少在目前开始采取行动。”

戴利在2021年之前一直租房，她对此表示赞同。
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她说：“我们需要为租赁物业设立最低租金标准，其中包括节能设备的成本。”

“需要建立某种制度来鼓励房东投资这类技术。”

“租户和房东都需要得到支持，同时不应该允许开通新的天然气。”

与此同时，租户可以采取一些小的改变来降低天然气使用量。

戴利建议购买便携式电磁炉，或者在租赁房屋同时提供的情况下使用反向循环空调供暖，而不是使用天然气。

她还表示：“你还可以做一些其他事，比如加入租户联盟……如果你愿意，你还可以向房东提出要求或者鼓励他们考虑更换设备。”

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Published 20 June 2023 2:59pm
By Jessica Bahr
Source: SBS
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