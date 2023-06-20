摆脱天然气“三连问” 澳大利亚业主和租户可以怎么做？

要点： 根据一份新的分析报告，若不停止使用天然气，澳大利亚将无法实现减排目标；

该报告称，近五百万户澳大利亚住户使用天然气；

该报告指出，政府应该帮助住户从天然气过渡到全电动，并禁止开通新的天然气。

澳大利亚数百万户住户每天都依靠天然气去烹饪、取暖，以及提供热水。





根据智库格拉坦研究所（ Grattan Institute）的一份新报告，如果澳大利亚想要实现2050年净零排放的目标，就必须改变这种情况。





然而，摆脱天然气，转向全电动住宅并非易事。





“摆脱天然气”意味着什么？这为什么很重要？又存在哪些障碍？



我们为何需要摆脱天然气？

为了应对气候变化，澳大利亚联邦和州政府已承诺到2050年实现净零排放目标。





根据格拉坦研究所的报告，生产和使用天然气所产生的碳排放占澳大利亚总排放量的22%。





该报告称，澳大利亚约有五百万户住户使用天然气网络，除非立即采取措施去改变，否则澳大利亚将无法实现净零排放目标。





报告指出，从长远来看，大多数住户将因摆脱天然气而减少相关支出，因为虽然购置电器设备的成本更高，但使用起来却比天然气便宜得多。



The Grattan Institute says most Australian households could save money if they get off gas. Source: SBS 报告还指出，减少使用天然气也有利于健康，因为燃气炉释放的污染物会刺激肺部。





该智库提出了一项六管齐下的策略，呼吁各州和领地政府设定使用天然气的日期，并展开宣传活动，说明住户如何以及为何应转为全电动。





该研究称，政府还应禁止新的天然气开通，消除限制全电动住宅的法规障碍，并降低成本。





该智库表示，在未来，政府应逐步停止销售天然气设备，以便将最后还在使用的天然气设备转为电动设备。



“摆脱天然气”涉及什么？

凯蒂·戴利（Katy Daily）和她的家人在2021年购买房屋后，就停止使用天然气。





这栋独立屋原使用天然气供暖以及提供热水，但他们决定安装太阳能系统，并用热泵热水系统替换即时热水设备。





他们也断开了天然气供暖系统，改用反向循环空调供暖。



Katy Daily and her family have transitioned their home away from gas to become more energy-efficient. Source: Supplied / Merri-bek City Council 最后一个改变是他们将炉灶从燃气换成了电磁炉。





戴利说：“我们对此非常满意。人们不应该害怕这样做，这对我的家人和环境的健康真的很有帮助。”





戴利一家进行这一转变耗时6个多月，大约花费1.8万澳元，但如果他们没有选择高端电器的话，费用可能会更低。



障碍是什么？

住户在摆脱天然气方面面临一系列挑战。





对于租房者来说，他们无法选择诸如炉灶和供暖系统等设备，所能做出的改变有限。



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对于业主来说，购买新设备和更换系统的前期成本可能是一个重大障碍，这些成本包括购买新电器、切断天然气网络，以及重新布线或创造空间来容纳新设备的潜在成本。





对于某些类型的住宅，比如多户住宅大楼，由于存在共用的供水或供暖系统，实行电动化可能会更加复杂。





目前，维州、新州和首都领地的政府为业主提供一些形式的补贴，以帮助他们实现全电动化。





并且，联邦政府在2023年预算中推出了10亿澳元的电气化计划，为节能升级提供低成本贷款。



Australian households face a number of barriers in getting off gas and switching to more environmentally friendly energy. Source: SBS

摆脱天然气对租户和房东意味着什么？

《摆脱天然气》报告合著者托尼·伍德（Tony Wood）告诉SBS新闻，租赁市场面临的一个挑战是，尽管租户通过使用燃气设备可以省钱，但房东必须承担购买成本。





对此，该报告表示，政府应该鼓励房东将其投资物业从使用天然气转向其他能源。





该报告建议，为将租赁物业升级为全电动的私人房东提供税务减免，随后对全电动的住宅引入最低租金标准。





伍德说：“租户在能源使用上省钱，而房东必须为安装新设备付费，目前对此还没有一个好的解决方案。”





“我们的建议是，如果能为房东的前期投资提供税收减免，这将是一件好事，这将激励他们至少在目前开始采取行动。”





戴利在2021年之前一直租房，她对此表示赞同。



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她说：“我们需要为租赁物业设立最低租金标准，其中包括节能设备的成本。”





“需要建立某种制度来鼓励房东投资这类技术。”





“租户和房东都需要得到支持，同时不应该允许开通新的天然气。”





与此同时，租户可以采取一些小的改变来降低天然气使用量。





戴利建议购买便携式电磁炉，或者在租赁房屋同时提供的情况下使用反向循环空调供暖，而不是使用天然气。





她还表示：“你还可以做一些其他事，比如加入租户联盟……如果你愿意，你还可以向房东提出要求或者鼓励他们考虑更换设备。”





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