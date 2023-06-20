新州七月收紧驾照规则 但仍存在“漏洞”

新州政府此前宣布修改本地驾照相关规定，从今年7月1日起，所有临时签证持有人必须在抵达新州六个月内申请本地驾驶执照，方能在新州道路上驾驶。





当局表示，此举是为了杜绝驾驶者多次违反道路使用规则，但违规行为却未被记录在驾驶纪录中的现象发生。





政府早于2022年的新州财政预算案中宣布有关改革，但当时执政的自由党却多次推迟实施新政策，主要由于新冠疫情限制措施令大量驾驶考试预约积压。





新工党政府此前决定，将在今年7月1日起正式实施新规定，任何人在当日或以后抵达新州的临时签证持有人，若要在新州驾驶车辆，必须在六个月内申请本地驾驶执照。



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来自部分国家的驾驶者，也将需要在申请时接受驾驶考试，方能取得本地驾驶执照，其中包括中国、印度、巴基斯坦及尼泊尔等140多个国家。不过，他们在参与考试前无需记录学习驾驶的时数。





而来自日本、新加坡或德国等地的临时签证持有人则仍需申请新州驾驶执照，但无需参与驾驶考试。





但新规定存在一个漏洞，容许在7月1日前抵达新州的临时签证持有人，继续以海外驾照在州内驾驶，直至取得永久居留签证。





新州交通厅（Transport for NSW）一名发言人证实，临时签证持有人使用海外驾照“有可能增加道路安全风险”，因为“（当局）对监管这些驾驶者存在挑战”。





但发言人也证实，目前已身处新州的临时签证持有人将不受新规例约束。



LISTEN TO 新州使用海外驾照将被严格限制 华人常见驾驶与驾照相关问题及注意事项 SBS Chinese 02/06/2023 13:11 Play

当被问及有关漏洞，新州交通厅长格雷厄姆（John Graham）向本地媒体誓称将会堵塞有关漏洞。





他向《每日电讯报》说：“我们将堵塞漏洞。”





“前联盟党政府需要解释，为何他们承诺已身处新州的海外驾照将受这些法例所限，但这却从未发生。似乎这个规则被淡化，但却无人将此对外公开。”





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