【SBS新闻快报】澳大利亚二手车市场价格开始回落

据报道，经过去年价位高点后，澳大利亚的二手车价格已经下跌约13％，这为购买者提供了“捡便宜”的机会。





﻿在过去的几年里，由于新车供应短缺，澳大利亚人纷纷转向购买二手车。





汽车资讯网站Drive.com.au内容总监詹姆斯·沃德（James Ward）表示，二手车价值将继续暴跌。





他对9News表示：“在疫情期间，情况非常疯狂，我们看到二手车价格上涨了20％到30％，纯粹是因为没有新车可选。”





车辆交易平台CarCity物业经理阿里·赫尔佐格（Ari Herzog）表示，他们在墨尔本和悉尼的两个站点都看到了近期二手车价下跌的情况。



他说：“与疫情期间相比，价格确实大幅下降。当时存在着库存短缺、供应不足的问题，但现在这些问题已基本解决。如今供应量有所增加，而需求量不足。”





澳大利亚最受欢迎的车型是SUV，而三年车龄的马自达CX-8和CX-9的价格下降了近四分之一，使它们成为市场上性价比最高的车型之一。





斯柯达Kodiaqs、现代Palisades和三菱Outlanders的价格也下跌了约23％。





然而，丰田则独树一帜，数据显示三年车龄的Kluger价格上涨了1.7％。





沃德说：“在汽车界，这是前所未闻的。”





沃德表示，购买二手车时，车辆原厂保修是一个重要因素。





他说，马自达和起亚等品牌可以提供五年甚至七年的保修期。





他说：“如果你购买一辆还有两到四年原厂保修期的（二手）车，这对于有家庭需求的买家来说是个好消息。”





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