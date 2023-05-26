【SBS新闻快报】澳大利亚二手车市场价格开始回落

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澳大利亚的二手车价格已经下跌约13％，如今“供应量增加，而需求量不足”。 Source: Flickr / RL GNZLZ (CC BY-SA 2.0)

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澳大利亚的二手车价格已经下跌约13％，如今“供应量增加，而需求量不足”。

据报道，经过去年价位高点后，澳大利亚的二手车价格已经下跌约13％，这为购买者提供了“捡便宜”的机会。

﻿在过去的几年里，由于新车供应短缺，澳大利亚人纷纷转向购买二手车。

汽车资讯网站Drive.com.au内容总监詹姆斯·沃德（James Ward）表示，二手车价值将继续暴跌。

他对9News表示：“在疫情期间，情况非常疯狂，我们看到二手车价格上涨了20％到30％，纯粹是因为没有新车可选。”

车辆交易平台CarCity物业经理阿里·赫尔佐格（Ari Herzog）表示，他们在墨尔本和悉尼的两个站点都看到了近期二手车价下跌的情况。
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他说：“与疫情期间相比，价格确实大幅下降。当时存在着库存短缺、供应不足的问题，但现在这些问题已基本解决。如今供应量有所增加，而需求量不足。”

澳大利亚最受欢迎的车型是SUV，而三年车龄的马自达CX-8和CX-9的价格下降了近四分之一，使它们成为市场上性价比最高的车型之一。

斯柯达Kodiaqs、现代Palisades和三菱Outlanders的价格也下跌了约23％。

然而，丰田则独树一帜，数据显示三年车龄的Kluger价格上涨了1.7％。

沃德说：“在汽车界，这是前所未闻的。”

沃德表示，购买二手车时，车辆原厂保修是一个重要因素。

他说，马自达和起亚等品牌可以提供五年甚至七年的保修期。

他说：“如果你购买一辆还有两到四年原厂保修期的（二手）车，这对于有家庭需求的买家来说是个好消息。”

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