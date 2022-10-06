炒车花：风险投资新操作？昙花一现变数大

“炒楼花”一词想必对华人社区来说不算陌生，但您听过“炒车花”吗？





澳大利亚车辆市场正处于异常紧张的阶段，炒车一族“应运而生”，但专家认为这一行为风险过大、变数太多，建议跃跃欲试的人士保持谨慎。



什么是炒车花？

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维州建筑从业者金先生从2021年下半年开始，便想购置一台福特皮卡以便搬运工地各种用具与建材，奈何跑了好几家品牌车行都被告知没货，最终只能转向车商（dealer）。





而各车商不仅报价高昂，等待时间最短的也要6个月。





“当时dealer说现在这款车二手价格比新车还要贵好几千，还有人愿意买，太可怕了，所以我决定再等等看吧，”金先生无奈地说。





澳大利亚汽车市场的紧张状态已持续了相当长一段时间。





Go Markets首席分析师、中文部主管黄一玮（Mike Huang）对SBS普通话介绍道，正因车市紧张，从2021年下半年开始，炒车花现象“应运而生”。



Go Markets 首席分析师、中文部主管黄一玮（Mike Huang） Source: Supplied / Mike Huang “很多国家的经济在2021年开始逐步恢复，这个时候民众再去买车的时候会发现，汽车的订购时间比之前是延长了很久，订车时间高达3个月，有的甚至于6个月或12个月。”





“如此一来，自然就有人愿意付出额外的钱来避开这12个月的等待期。”





有需求就有供应。Mike指出，随之出现的炒车花通常有两种方式：买到车的车主以二手车形式卖出，将价格抬高几千甚至上万澳元，这便导致了金先生提及的“二手车比新车还贵”的现象；或是直接支付一两千的定金预定车辆，在快排到时将这一名额转让给真正需要购车的人士，性质与“黄牛”类似。





购车数据网站PriceMyCar 创始人David Lye接受SBS普通话采访时也说起自己从一家车商处听到的“离奇操作”：一位顾客支付一千澳元定金订购了一台车，经过了数月的排队后，在即将排到时私自出价五千澳元欲转让其订车合同。





“我也不知道这样的操作是否合法，但他的做法被车商发现后，车商立刻与他取消了合同。我想这也是炒车花的一种吧。”



炒车花背后的原因为何？

为何澳洲汽车市场行情如此紧张？Mike认为这是多种因素共同推动的。





首先，经受了两年多的新冠疫情后，许多民众出于卫生安全方面的考虑，出行时不愿使用公共交通，宁愿购置车辆拥有自己的专属交通工具，导致购车需求有所上涨。



联邦银行（CBA）9月13日公布的最新的家庭消费意向指数也显示，澳洲家庭在购车方面的消费支出强劲增长了13.3%。联邦银行高级经济学家Belinda Allen表示，调查显示澳人面对的高昂的日常生活成本（例如食品价格），开始转而消费其它高价值产品，且预计这种趋势将继续下去。





另外一个重要原因便是全球半导体供应问题，甚至影响到一些车型的配置。





“相对的豪车（品牌）比如宝马奔驰，它们的很多的配件在2022年的车型，甚至于23年的车型都出现了大幅的缩减。比如说像抬头显示不在标配了，有的是手机的无线充电也不在标配，需要额外花钱，”Mike说。





除此之外，David还提到因疫情与俄乌战争导致的全球物流不畅与不稳定，进一步加剧了汽车市场的紧张状况。



全球半导体芯片供应不足是车市紧张的背后原因之一。 Source: Pixabay 但二人均认为，澳大利亚市场有其自身的特殊性。





David指出，澳洲市场相对较小，一旦出现一点问题就会表现得非常明显；且完全放弃了汽车生产，纯依赖进口便会非常被动。





Mike则进一步解释道，澳大利亚市场非常特别——常住和非常住人口加起来只有2400多万左右，但是汽车品牌却有40多个。





“也就是大家40多家品牌，抢着每年只有100来万的销量，实际上是一个竞争非常非常激烈的市场。”





他表示，目前相对较为难买的车型多为油电混合车型，因为俄乌战争导致油价波动，油电混合成为新热门。另外就是斯巴鲁的一款小型跑车，“由于全澳每年供给就500辆，目前溢价非常高”。



车市紧张会持续多久？

金先生已经订购了此前看中的福特皮卡升级版新款。他说：“旧款太火了要等很久，dealer说新款稍贵一点但是到货比较快，我觉得价格可以接受，就定了。”



目前，金先生的新车预计一两个月内即可提车，漫长的购车之旅总算告一段落。





“感觉现在市场应该好一点了吧。我也终于不用开着家里的小车跑脏兮兮的工地了，”他说。





PriceMyCar的 全澳所有品牌与车型订购等待平均时长预测数据 显示，新车订购时长在2020年6月前相对平稳，此后便一路上升。而两年前仅为34天，2022年6月却突破了150天。





David受访时表示自己正在等待9月数据出炉，并认为购车等待时间可能即将到达峰值：“我看到8月的数据（159天）比7月的数据（157天）仅仅上涨了一点点而已。或许在2022年剩下的几个月中，等待时间就会到达峰值。”





而PriceMyCar的9月最新等待时长数据确实相较9月已有所回落，降至了151天。





David预测，等待时间在达到峰值后会持续平稳一段时间，他期待2023年开始市场能够逐渐从紧张状态中恢复过来。



PriceMyCar网站统计的全澳所有品牌与车型新车订购等待平均时长预测数据。在持续上涨近两年后，2022年9月终于开始有所回落。 Source: Supplied / PriceMyCar Mike对此则更为谨慎地表示，目前车市的紧张状态到2023年下半年都不会得到完全的解决，因为芯片大国中国仍在坚持其“动态清零”政策，芯片供应与全球物流环节仍无法恢复到新冠大流行前的顺畅程度。





但他同时指出，一旦造成车市紧张的因素有所变化，市场状况可能短时间内就能够有所缓解。





“要解决芯片和物流两个问题，其核心就是生产芯片的企业要全力，不会因为疫情的影响而一会儿生产一会不生产，阶段性地停工。第二的话呢，全球的物流，特别是海运要畅通无阻。”





“这两点如果能够恢复到2020年之前……可能一道政策命令下来，说白了，理论上一周就可以恢复港口开放，没有卫生检查或者其他检查等限制的话，它能够很快流转，加速运作起来。”





在这样的情况下，Mike认为炒车花行为目前来说风险过大，不建议跟风入市。





他指出，首先行业目前已侦测到炒车花行为，尽管无法完全杜绝，但也纷纷加大了惩罚力度。





其次，一旦政策有所好转，车市的紧张状态可以很快得到缓解，之后溢价回落、竞争加大，车行开始给出优惠吸引顾客，此前购买的“车花”可能就会“砸手里”套牢了。





“我个人觉得炒车花的这个风险稍微有点大，因为它等待时间太长，不像是我今天买了之后呢，一周或者一个月就可以脱手。我今天买的话（最久）得等到 12个月之后，但并不知道那个时候的政策会怎么样，在中间会产生很大的变数。”





“如果那个时候一切回归正常，物流没有那么紧张，车市也不像现在这么紧张，那很有可能这个车你是没有办法以额外高的价格转给别人，很有可能那个时候已经回到了原价，甚至回到疫情之前可以打一定折扣，那这个车你就得自己扛下来。”





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