悉尼市中心大火：两名13岁少年自首

要点： 周四（5月25日），悉尼市中心有建筑物发生火灾，悉尼消防部门出动120 名消防员灭火；

这场大火被称为是当地近年最严重的火灾之一；

消防调查人员正检查现场，希望确定起火原因。

周四下午，调查人员赶到悉尼沙利山（ Surry Hills ）的兰德尔街（Randle Street），当时两座多层建筑物已经完全被大火吞噬。





虽然当时近 30 辆消防车、约 120 名消务员出动灭火，但位于沙利山、已被列入遗产名录的一栋建筑物被烧毁。





火势于当晚七时左右基本受控。





有两名少年同日晚上分别在不同的警察局自首。





负责调查火警的官员说，警方接到报告指，周四下午约4时，一群年轻人就在发生火警的前制帽厂的大火蔓延之前不久，从前制帽厂中逃跑。





代理助理局长保罗·邓斯坦（Paul Dunstan）周五向媒体表示，两名年轻人在昨晚深夜，分别在两个不同的警察局自首。





两名少年均为13岁，他们分别在Paddington和Kings Cross警察局自首，并协助调查。





警方敦促火灾发生前可能在大楼内的其他三至四名年轻人，在他们的父母陪同下前去自首。





有15名露宿者经常留宿在发生火警的建筑物，警方已与其中13人联络上，以确认他们安全。





消防队通宵留守现场，并使用无人机监测热点以防再次起火。





在周四的大火时，该栋建筑物出现大幅倒塌，大量砖块如雨下，掉落在大街上，由于当局担心已烧焦的七层建筑物会出现倒塌情况，因此仍对这一带进行封锁。



新州消防和救援主管杜伯里（ Adam Dewberry ）周五（5月26日）向澳联社（AAP）表示： “有两堵墙处于危险的位置。”





“它们很有可能会突如其来倒塌。”





杜伯里表示，要使建筑物安全通行，仍有大量工作要做，尤其是在起风的情况下





他说：“我们谈论的是成吨成吨的砖块，它们可能会掉下来，就如炮弹一样。”





“马路对面的建筑物还有玻璃窗和玻璃镶板掉下来。”





该建筑物周围有一个严密的禁区，确保任何人都无法进入，包括消防员。





约有 50 人在被疏散后仍无法返回家园。





在那些被关在门外的人中，有一位新娘于周五（5月26日）结婚。





消防队员在拿走必需品期间进入她的公寓并帮她拿到她的婚纱。



Fire and Rescue NSW Superintendent Adam Dewberry said there was a "high chance" two of the building's walls could collapse "without notice". Source: AAP / James Gourley 一旦该地区安全，居民和企业预计将被允许返回他们的住所，主要通道伊丽莎白街（Elizabeth Street）将重新开放。





杜伯里称赞他的团队防止该场大火对附近建筑物造成重大破坏。





该建筑物原为一家前制帽厂，被计划改造成拥有 123 间客房、两间餐厅的酒店，预计耗资 4000 万澳元。





关于火灾的调查正在进行中。



More than 100 firefighters battled the blaze on Thursday afternoon after the building was evacuated. Source: AAP / Dean Lewins 由于火灾的规模和对社区的影响，一份报告将会被提交给政府相关官员。





在附近工作的一名锁匠说，他看到大楼着火时，一群青少年从大楼里跑出来。





一位不愿透露姓名的 Hildebrandt Locksmith 员工向澳联社表示：“我们的一名工人确实看到一些学童从大楼里出来。”





新州消防与救护局副局长费特雷尔（Jeremy Fewtrell）说，这场火灾是该市多年来最大的火灾之一。





他说，在极度危险的情况下，没有人受重伤非常幸运。



前工厂的屋顶倒塌，然后是地板，在当日下午 5 点前不久，建筑物的部分墙壁倒塌，烧红的砖块滚落到下面的街道上。





现场消息指火灾的唯一伤者为一名消防员，他被轻度烧伤。





停在大楼旁边的一辆轻型UTE也在火灾中被烧毁。





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