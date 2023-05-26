【圆桌健谈】“超级流感”席卷托儿中心 新型疫苗或将终结年度接种

每年冬季开始时，澳大利亚人都会被提醒接种年度流感疫苗。





但在未来几年内，这可能会发生改变。





位于昆士兰的医学研究机构Mater Research正在试验一种新疫苗，如果成功的话，它可以在更长的时间内提供更广泛的保护。





那么，为什么我们需要每年接种疫苗，它们是如何起作用的？每年接种疫苗究竟是否会成为过去呢？



流感症状通常表现为发烧、发冷、肌肉酸痛、咳嗽、鼻塞、流鼻涕、头痛或疲倦。 Source: Shutterstock / Irina Bg/Shutterstock

为什么我们需要每年接种流感疫苗？

传统的流感疫苗每年都会更新，建议6个月及以上人士每年接种一次。





克里斯蒂·肖特（Kirsty Short）是昆士兰大学化学和分子生物科学学院的副教授，研究流感、COVID-19和病毒大流行。她说，流感病毒每年都会发生变异，这意味着我们今年接种的疫苗在下一年将无法提供保护。





她说：“如果你在流感季开始时接种了疫苗，到了该季结束或下一年的流感季，病毒已经发生了很大变异，疫苗提供的保护非常有限。”



肖特博士说，疫苗每年都会根据流行毒株而更新。但是我们目前的疫苗专注于病毒的表面蛋白，而这些蛋白是不断进化的。





她说：“病毒变异很快，我们目前的疫苗主要针对病毒的表面蛋白，而表面蛋白是病毒中变异最多的部分。”





“因此，很难获得交叉保护性免疫，因为免疫反应的目标一直在变化。”



什么是新疫苗，它是如何工作的？

被命名为OVX836的通用流感疫苗现在正在澳大利亚各地进行试验，Mater Research领导该研究，预计将有600多名受试者参与其中。





Mater Health Services传染病主任保罗·格里芬（Paul Griffin）博士表示，该疫苗针对的是病毒中不太容易发生变异的部分，这意味着一次接种可能会为接种者提供数年的保护。





他说：“这种新疫苗针对内部核蛋白...这个蛋白的变异要少得多。”





“这种疫苗使用了一些非常创新的技术，可以在核蛋白上获得很好的B细胞和T细胞反应，因此我们可以期望它对基本上所有的流感菌株都形成良好的保护。”



格里芬博士说，尽管海外初步临床试验的结果令人鼓舞，但该疫苗最终上市可能还需要几年时间。





与此同时，他表示，澳大利亚人需要继续在流感季（通常在每年的5月至10月之间）接种疫苗。





他说：“虽然我们正在试验新的疫苗，这确实令人振奋......但这并没有削弱现有流感疫苗的重要性。”





“我们当然希望继续鼓励接种现有疫苗，因为目前的接种率远低于我们的预期。”



为什么需要接种疫苗？什么人群尤需警惕？

流感每年都会有大规模爆发。数据显示，今年流感病例数量比去年高出了100倍，当局警告澳大利亚人今年流感季情况可能相当严峻，家中有幼童的家长尤其需要警惕。





到目前为止，澳大利亚已经有超过4万例实验室确诊的流感病例和44例死亡病例。



避免流感和相关严重症状的最有效方法之一，还是每年接种流感疫苗。 Source: ABACA / Utrecht Robin/ABACA/PA/Alamy 这种病毒可能影响各个年龄段的人，但对于婴儿、儿童、孕妇和有基础疾病的人来说尤其严重。





格里芬博士表示，到目前为止，2023年确诊的病例数量可能预示着即将到来的流感季会很严峻。





超过四分之三（77%）的流感病例感染的是甲型流感，又被称为“幼儿园流感”（kindy flu），不是因为它影响轻微对人友好，而是因为这种疾病已经在幼儿园和学前教育机构中蔓延开来。





感染率最高的人群是5至9岁的儿童，其次是4岁以下的儿童和10至14岁的儿童。





尽管有很多儿童感染了流感，但他们是接种疫苗最少的群体之一，五岁以下儿童中只有不到6%接种了流感疫苗，医疗保健用品商Aussie Pharma Direct总经理丹尼尔·塞尔登（Daniel Seldon）称其为一个“问题”。





专注于疾病预防的全科医生扎克·特纳（Zac Turner）博士表示，最近的趋势表明，儿童患上重症流感风险有所增加。





他说：“真正的低龄人群，即新生儿、婴儿、蹒跚学步的幼童一直到小学生，这些人因为流感或感冒而不得不去医院就诊的人数实际上呈现上升的趋势。”





“所以低龄人群的流感症状更加严重了，且往往与呼吸能力有关，而不是流鼻涕或喉咙痛之类的症状。这些症状会构成相当大的生命危险。”



为了防止孩子们把不必要的细菌带回家，塞尔登先生建议家长确保孩子在放学后“第一时间”消毒双手。





看起来，家长们已经开始采取行动——在过去两周内，Aussie Pharma Direct的口罩、消毒剂和新型双重快速抗原检测试剂盒（可检测Covid-19以及甲型和乙型流感病毒）销售量增长了200%。





人们最常感染疾病的场所是公共交通工具，塞尔登先生敦促人们远离那些正在咳嗽和流鼻涕的人，并在乘坐火车时考虑佩戴口罩。





他表示，现在不是忘记在疫情期间所学卫生知识的时候，因为这些知识可能会拯救澳大利亚人免受严重的流感侵袭。





不过，避免流感和相关严重症状的最有效方法之一，还是每年接种流感疫苗。





特纳博士说：“可以肯定的是，如果你有其它基础病，如哮喘之类的病症，现在是做准备的时候了。因为流感疫苗在接种后，仍需要几个月的时间才能真正完全发挥效用，而你希望它在冬季发挥最佳防护力，因为冬季可以说是流感最严重的时节。”





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