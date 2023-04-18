新抗原检测产品上市可测流感及新冠 它们的作用有多大？

要点： 混合快速抗原检测试剂可以识别新冠病毒、甲型和乙型流感；

七种不同的混合检测试剂已获准在澳大利亚出售；

免疫学家称这些检测在冬季流感季节将会非常有用。

混合快速抗原检测试剂可以识别甲型、乙型流感以至新冠病毒，最近已在市场推出并在药房有售。





虽然澳大利亚药监局早在去年九月就有关检测开绿灯，但在澳大利亚销售的七个品牌中，有五个在今年年初才获批准。



混合检测试剂的用法与传统用以检测新冠病毒的快速抗原检测相同，使用者将检测样本放入套件的小孔，等候一定的时间，检测结果的线条便会显现。





甲型流感、乙型流感和新冠病毒的检测结果会以不同线条显示。



混合快速抗原检测有多大作用？

迪肯大学（Deakin University）流行病学主管班纳特教授（Catherine Bennett）表示，流感和新冠很少同时发生。





班纳特教授称，在澳大利亚的流感季节来临之前，同时检测流感和新冠病毒将会非常有用。





她表示，虽然病毒检测呈阳性的人一般应该休息并与他人保持距离，但了解他们是否染有新冠病毒或流感，有助他们更好地管理自己的病情。





班纳特说：“假如你确实出现病征而又进行了混合检测，结果表明你染上流感，就不必担心要做核酸检测了。”





“况且你必须区分流感，才能知道有没有资格获得新冠抗病毒药物治疗。”



Home test kits used to identify influenza varieties and combination COVID-19 and influenza RATs have been available in other countries for some time. Source: Getty / Future Publishing 澳大利亚药监局表示，流感检测结果呈阳性的人应该“咨询医生，从而跟进诊治”，而新冠检测结果呈阳性的人应该咨询所在的州或领地的卫生部门，了解他们的义务。





班纳特说，虽然人们不太可能像疫情早期那样经常检测新冠病毒，但了解究竟疾病是由新冠病毒还是流感引起仍然十分重要。





她说：“知道是否染上新冠病毒很重要，因为实际上会影响你何时接种加强针的决定，因为这是根据上次感染或接种加强针后六个月而定。”





默多克大学（Murdoch University）免疫学教授贝里（Cassandra Berry）说，人们在家进行检测，有可能减轻对全科医生的需求，避免他们“候诊时把病毒传染给他人”。





根据药监局的说法，与传统的快速抗原检测一样，混合检测的准确性不及在实验室进行的核酸检测。



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该局指出，同时有新冠病毒和流感症状的人使用时，结果会更可靠，通常最好在新冠病毒症状首次出现后的七天内，以及流感症状首次出现后的四天内进行。





贝里教授说，呼吸道合胞病毒是另一种常见病毒，若快速抗原检测将来可以包含此检测，将会很有用。



“新冠病毒检测总是用得着的”

贝里教授又说，虽然有些人可能认为在疫情期间澳大利亚供应的检测剂为时已晚，但医学创新仍然有一定的作用。





她说：“我知道每个人都希望（疫情）已经退去，所有限制都已经放寛，我们现在几乎已如常生活，但这取决于全球的状况。”





“如果我们真的发现另一种变种，那么，这检测将会更有用。我觉得我们永远不能说为时已晚。我认为它总是用得着的。”





澳大利亚药监局网站上列出了所有获准在澳大利亚出售的新冠快速抗原自检试剂和混合检测试剂清单。





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