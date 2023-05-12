【圆桌健谈】医生详解：两种新冠口服药有何区别 库存如何 怎样购买？

尽管世卫组织近日刚刚宣布新冠疫情不再是“全球突发卫生事件”，为三年大流行画上句号，但随着南半球步入冬季，包括新冠肺炎在内的呼吸道疾病的发病率也有所上升。





目前，澳大利亚市面上有两种新冠抗病毒口服药Paxlovid和Lagevrio，均能很好地缓解感染症状、降低住院、重症率，且符合条件的澳大利亚公民和永久居民只要有全科医生的处方，便能以折扣价获取这些药品。





在澳大利亚，什么人可以凭医保获得折扣价的新冠口服药？两种口服药的区别在哪里，库存状况如何？





注册全科医生张勇向SBS普通话介绍了目前的情况。



墨尔本全科医生、澳大利亚全科医师协会注册医生张勇。 Source: Supplied

卫生部的“药物获取资格”是什么意思？

目前，上述两种新冠口服药都被纳入药品福利计划（PBS），这项计划确保持有Medicare卡的澳大利亚居民能够以更加可负担的价格购买各种处方药物。





联邦卫生部表示，优惠卡持有人仅需支付7.3澳元即可获取新冠口服药，而符合药品福利计划的人士，也只需支付大约30澳元。





那么，符合怎样的条件才能以政府补贴的价格获取新冠抗病毒口服药？





70岁及以上人士，无论是否有风险因素和症状；

50岁及以上，有两个额外风险因素的人士；

30岁及以上，有一个额外风险因素的原住民或托雷斯海峡岛民；以及

中度至重度免疫力低下的成年人。

符合条件者需要联系医生获得处方，才能获取抗病毒口服药物。



不过，不符合卫生部的“药物获取资格”并不意味着完全与这两种药物无缘。





哪怕不符合以上条件的人士，如果向医生问诊时强烈要求口服抗病毒药物治疗，医生仍可为其开具自费处方。两种药物自费价格均为1100多澳元。



两种药物有何区别？

张勇医生对SBS普通话节目表示，这两种口服抗病毒药物成分有所区别。





他说：“两个药呢，如果从临床的数据上来讲，辉瑞的Paxlovid临床数据更好一点，降低重症住院率80%，而默沙东的Lagevrio只能降低30%到35%左右。”





“然而辉瑞的这个药有很多负作用，而且和很多药物会产生互相的作用，比如说一些心脏的、高血压、抗血脂的药物，还有其它很多的药物，你在服用这个（辉瑞口服）药的时候都会有一些互相的作用。”



“而且如果病人的肝肾功能不好的话，比如很多老年病人的肾脏、肝脏都不是很好，我们都不建议使用辉瑞的Paxlovid，尽管它的效果可能会更好。”





张医生表示，辉瑞Paxlovid的处方只能开具给成年人，且孕妇尽量不要使用，而默沙东的Lagevrio对病人“安全性更高”。





“如果是比较年轻的人，而且他的肝脏肾脏功能没有很大的问题，他只是可能免疫系统有问题，我可能会选择Paxlovid，它可能会作用更好一点。但如果是年纪比较大的病人，他肝脏肾脏都有问题，那我会选择更安全的Lagevrio。”





“我手上有个数据，他们说在澳大利亚百分之七十的家庭医生都会选择Lagevrio。”



两种药物库存都非常充足 但要注意及时服药

实验数据证明，两种口服药物都能很好地缓解病症，并降低重症或住院的风险。





但它们发挥效用的关键是及时获取处方并尽快服药，因为药物需要在感染的头五天内服用才会有效。



张医生进一步建议，最好在症状出现前三天之内服药治疗。





“我很多病人经常是五六天之后才打电话来，然后就太晚了，因为我们最好是前三天使用，那症状出现前五天还是有一定效果的，是可以给（处方）的，但是越早越好。”





“其实任何人如果符合条件，还是可以跟你的家庭医生联系，在你出现症状的第一天或者测试阳性的第一天，我们立刻给你开药，效果会非常好。”





张医生表示，目前两种新冠口服药物的库存都非常充足，而且获取处方也非常地方便快捷。





“现在随时打电话都可以。比如说我的病人给我打电话说我今天测试阳性了，那我就可以立刻给他发一个就是E-prescription（电子处方），然后他可以去跟药房联系，药房可以免费或者甚至收一个很小的费用帮他们送上门，或者他们家里人如果没有阳性的话可以去领取。”





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