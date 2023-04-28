【圆桌健谈】睡眠姿势影响脊骨健康 脊医教你如何挑选枕头床垫

上期《圆桌健谈》节目中，澳大利亚医疗执业者监管局（AHPRA）注册脊医尹医生与大家分享了脊医与脊骨健康的相关话题。





尹医生表示，脊医关注的健康问题中绝大部分都“或多或少与睡眠有关联”，因此良好的睡姿、合适的床品对脊骨健康有着极大的影响。





怎样的姿势是对脊骨健康有益的睡眠姿势？如何挑选枕头和床垫呢？



看诊中的尹医生。

您知道怎么“健康睡觉”吗？

尹医生说：“正常人一般的作息每天要有八个小时的睡眠，也就是说一生要将有三分之一的时间是在床上度过的。那么不能用良好的姿势睡觉，其实对于身体造成的损害，就好像我们白天在办公桌前歪八个小时的头用电脑，或者弯腰搬八个小时的东西一样，甚至影响更深。”





他指出，睡眠导致的最常见脊骨健康问题主要为头疼、颞下颌关节疼痛、颈椎病以及腰椎间盘突出。





尹医生表示，尽管每个个体的睡眠姿势不同，但需要遵循同一个原则。



“所有姿势背后，我们说有一个实质它是一样的，也就是我们睡觉的时候要让身体处于一个正中的位置，也就是neutral position，”他说。





“所谓正中位置，就是们在躺下的时候，颈椎和我们的胸腰椎要处于和重力垂直的一条直线上，而不能是一条折线。只有这样，我们的身体才会在睡眠的过程中完全放松。”





尹医生补充说，睡眠本身是身体的休息机制，遵循上述原则时，在不同情况下会产生不同睡姿，例如孕妇会需要夹住孕妇枕侧睡，而有颈椎病和睡眠呼吸中止症的患者平躺会更易入睡。





但 无论睡姿如何，都需要保证身体处于neutral position 。



尹医生说，不同情况下人们会产生不同睡姿，例如孕妇会需要夹住孕妇枕侧睡。但无论睡姿如何，都需要保证身体处于neutral position。

“拥有合适的枕头和床垫，睡姿才能健康”

尹医生表示，“只有拥有合适的枕头和床垫，我们的睡姿才可能是健康的”。





他建议人们亲自到店内试用枕头与床垫，并介绍了挑选的方法。





尹医生说：“从挑枕头来讲呢，不管大家习惯平躺还是侧躺，我们都可以将头枕躺在枕头上，然后借用手掌，看看能否轻松地从枕头和颈椎中间插入，这样我们就可以判断 枕头和头部的接触是否严丝合缝 ，然后这个 枕头对头部的支撑是否够强 。”





“另外一个我们可以看在躺好之后，我建议我的病人是用手机的前置摄像头，从侧面来拍一个照片，判断 颈椎和身体是否在一条直线上 。比如说你照完了之后，你会看你的头到底是直立的状态，还是说你的头向前弯或者说向后仰。如果是后面两种情况，肯定这个枕头的高度就不对。”



“然后对于床垫来讲，其实亚洲人的骨架相对其他人种是偏小一些的，然后我们的体脂肌肉这些缓冲的支撑组织也相对来讲较少。所以比较 较硬的床垫 ，其实能够更好地支撑我们的脊椎。”





“判断床垫硬度最好的方法，其实就是我们坐在床垫的边上（床沿），然后看看床垫自身的形变是不是比较厉害，是否有比较多的这种床垫的内容挤到床沿外。”





除此之外，尹医生还建议 定期调换床垫方向 。





“在我们买回来几个月到一年的时间内，其实我们是需要固定调换方向的。比如说隔三个月或者是半年左右，我们要把床垫转一个方向，这样的话它的受力是相对来讲均匀一些。”



以科学睡姿为主 勿要贪图舒适

睡觉是一个人最为放松的休息时刻，而每个人对休息时的舒适感受都各不相同。一些人偏好高枕头，一些人喜欢软床垫。



尹医生建议人们以科学睡姿为主，勿要贪图舒适。 Source: Getty 但尹医生建议人们 “以科学睡姿为主”，勿要贪图舒适 。





“舒服与否，其实更多的是取决于我们每天给身体的input，也就是说咱们生活的这个环境给你的身体输入什么样的信息。”





“我们的身体……会根据所接触的信息，去分析是否舒服。也就是说，如果你长期垫高的枕头，你肯定就觉得我垫高的枕头会舒服，不会觉得矮的枕头或者甚至不垫枕头会舒服一些，这个是不现实的。”





“但是同样，我们如果躺一段时间比较适合自己的枕头和床垫的话，我们的身体也会慢慢适应这一点，这样的话就会改变我们身体对于枕头和床垫的认知，会说我躺健康的这个枕头和床垫我会舒服一些。”





尹医生指出，身体对舒适的认知是主观的，但也是可以适应和调整的。将自己习惯的睡姿调整为更科学、更健康的姿势，才能保证脊椎的长期健康，防止出现脊骨健康问题。





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