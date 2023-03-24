探索睡眠奥秘：何时睡觉为何重要？睡眠不足会增加患长期新冠风险

要点： 最近的研究表明，睡眠不足会增加患抑郁症、痴呆症和糖尿病的风险；

睡眠偏好不是一个真正的选择问题：它们主要由我们的基因驱动，并取决于我们的“时型”；

越来越多的科学家呼吁学校推迟青少年的上课时间以确保他们有充足的睡眠。

我们中的一些人喜欢每天晚上在特定的时间上床睡觉，确保一定的睡眠时间。





还有的人则是开始感到疲倦时才上床，或在完成了他们想做的所有事后才上床，并在早上有需要时起床。





那么，什么时候上床睡觉重要吗？



为什么要优先考虑睡眠？

良好的睡眠可以改善大脑功能、情绪、新陈代谢健康和免疫力。





睡眠不足或睡眠质量差会增加出现其他健康问题的风险，如抑郁症、痴呆症、体重增加、糖尿病和高血压。





最近的研究甚至表明，晚上睡眠不足也会增加患长期新冠（Long COVID）的风险。





这也许令人惊讶，但是与更短或更长的睡眠时间相比，睡七到八个小时与更好的健康结果有关。



我们的生物钟是如何运作的？

我们的睡眠时间是由 “昼夜节律钟”（circadian clock）来调节的，它是人体内部的生物计时器。





它帮助每天调节许多程序，包括我们睡眠-醒来周期的时间。





在进化过程中，生物物种——从细菌和植物到人类——都获得了昼夜节律钟，以便在全天变化的环境中优化身体过程。





因此，行为、生理和新陈代谢的几乎所有方面都有节奏地组织起来，以预测日常变化。



虽然从理论上讲，只要我们的确感到疲惫，就可以在一天中的任何时候睡觉，但我们的昼夜节律钟决定了我们“昼伏夜出”，这意味着我们白天活动，晚上睡觉。







违背这一默认的设置——轮班工作，即在晚上定期轮班或在轮班之间交替工作，或在周末熬夜/晚起——都可能会导致健康状况更差，因为它使我们的生理和行为与内部昼夜节律钟脱节，而后者本应组织起来调节它。





即使是看上去无害的周末熬夜之后晚起，也会增加肥胖和精神健康问题出现的风险。





事实上，每个周末我们的睡眠时间表的这种有规律的转变，会产生一种“社会时差”，在某种程度上模仿了轮班工作的效果。



你喜欢早起还是晚起？

我们的个人生物夜（当我们的身体认为是夜晚的时候）可能与实际的环境夜（实际上是夜晚的时候）有很大不同。





但是我们的现代社会并不真正支持晚睡和晚起。这种作息甚至会被认为是自律性差和懒惰的表现。





我们被告知“早起的鸟儿有虫吃”，或者早起的人比晚起的人有优势，往往生产力更高和更成功。



Experts say optimal bedtime depends on our internal circadian clock and other factors including genetics that control how long we need to sleep. Source: Getty / Westend61 但是我们的睡眠偏好并不是一个真正的选择问题：它们主要由我们的基因驱动，并取决于我们的时型。





时型是指一个人根据其昼夜节律在一天中的某个时间睡觉或活动的自然倾向。







虽然大多数人已经知道人们是云雀（早起类型）或夜猫子（晚起类型）的说法，但这些时型是在光谱上的两个极端。大多数人是在中间的某个地方。





由于我们的时型取决于我们的昼夜节律钟属性的个体差异，因此实际上不可能主动改变我们的时型。





然而，时型可以在一生中发生变化：儿童时是云雀，青少年往往是夜猫子，20岁以后，随着我们年龄的增长，我们又变得像云雀。





时型本身并不影响我们需要多少睡眠，这主要也是由其他因素和遗传学影响的。





相反，我们的时型与我们的社会义务，如学校、工作或家庭责任相互作用，并且会影响我们的睡眠多少。





由于现代生活的节奏，晚起类型可能有一个缺点，因为他们的自然时型与他们的社会时间表所要求的相冲突。





因此，较晚的时型通常与心脏代谢健康不良（影响心脏和血管）和较高的抑郁症风险有关。





在这种情况下，越来越多的科学家呼吁学校推迟青少年的上课时间，以确保充足的睡眠，以及改善他们的健康状况和在学校表现。





因此，对于何时睡觉这个问题，没有简单的答案。





虽然平均七到八个小时的正常良好睡眠对一般的健康和福祉很重要，但我们的最佳睡觉时间取决于我们的内部昼夜节律钟和其他因素，包括控制我们需要睡多久的遗传学。





弗雷德里克 · 加琼（Frederic Gachon）是昆士兰大学分子生物科学研究所（ University of Queensland's Institute for Molecular Bioscience）副教授，研究生理学昼夜节律。





梅尔特姆 · 维格（Meltem Weger）是昆士兰大学分子生物科学研究所的博士后研究员。





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