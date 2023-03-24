新州的未来：选举在即 谁将领导澳大利亚人口最多的州？

要点： 周六（3月25日）新州的选民将前往投票站；

新州州长多米尼克·佩洛提（Dominic Perrottet）的目标是为联盟党赢下第四个任期；

新州工党领袖柯民思（Chris Minns）希望工党能取得自2007年以来的首次新州选举胜利。

澳大利亚人口最多的州——新州将于本周六举行选举。





新州州长佩洛提的目标是为该州联盟党（自由党和国家党）赢下第四个任期，这将是他担任州长后的第一次选举。





上任不到两年的反对党领袖柯民思则希望能带领工党，取得自2007年以来的首次新州选举胜利。





在新州选举进入最后阶段时，SBS新闻采访了两人。以下是是次采访的要点。



博彩业改革

佩洛提说：“ 我们中的有些人把他们一生积蓄都花在了老虎机上，这是不对的。我将为此做些事情，我相信这项改革将带来真正的改变。”





柯民思说：“我想确保改革发挥作用。我不希望处于这样的境地——尽管我们有最好的打算，但推出的政策实际上是失败的。限酒令是这样，灰狗比赛同样如此。”



NSW hosts around half of all pokies in Australia. 澳大利亚人口不到世界人口的0.5%，但却拥有全球约20%的老虎机，其中一半在新州。





佩洛提提出了一个计划，在2028年底前实现老虎机无现金化。





联盟党的计划将包括持续一周的强制性自我限制、冷静期和休息；投注者也将无法从信用卡转账，同时自动充值将被禁止。



受此影响的酒吧和俱乐部将获得财政援助，以应对收入的损失。如果新州联盟党赢得选举，这将从明年开始分阶段实施。





新州工党并不支持这一提议，而是承诺在新州的500台老虎机试行，然后再做出决定。





但新州工党支持现政府禁止博彩公司的政治捐款的计划。



上涨的生活成本

佩洛提说：“我们有强有力的金融和经济管理来应对今天的挑战......以继续支持住户，并对住户预算施加下行压力。”





柯民思说：“人们会看着新州政府，看到在他们的领导下生活成本飙升。”



Dominic Perrottet is vying for his first election win as premier. Credit: Justin Lloyd / AAP Image 佩洛提承诺在短期内为所有新州住户削减250澳元的能源费用，并为家长提供一系列现金返校券。





他还计划将公共交通费用的上限设为每周40澳元，旨在能让悉尼外郊居民尤其受益。





新州工党承诺，为通行于M5和M8高速公路的人设每周通行费上限，为60澳元。





柯民思表示，人们不应因住在公共交通不便的地区而受到打击。工党还希望为首次置业者减税——取消80万澳元以下房产的印花税。



儿童未来基金

佩洛提说：“ 好的政府不仅仅是处理眼前的问题。你需要着眼当下，但同时也要放眼未来，而这正是这些（基金）账户要做的。”





佩洛提将儿童未来基金作为其竞选活动的核心。





新州儿童未来基金计划将为每个10岁以下的儿童建立一个账户， 初始资金为400澳元，然后政府资助会匹配家长的投入，最多达400澳元，而家长每年存入金额最高为1000澳元。





政府估计，如果每年匹配400澳元的款项，到孩子成年时，账户上估计将超过2.8万澳元。





但批评者称，此举将加剧不平等，因为有经济能力的父母将获得更多回报。



佩洛提否认了这一说法。他强调，无论如何，任何无法将钱存入账户的人都将每年获得200澳元。





但他的计划意味着，一个能够向基金账户投入400澳元的家庭，将从政府那获得额外400澳元，而那些无法投入任何金额的家庭则只能获得200澳元。





柯民思断然拒绝了这一计划，称所需资金——估计超过7亿澳元——将可更好地用于促进教育领域发展。



新州选举前景

如果新州工党赢得此次选举，那么在澳大利亚，除了塔州之外，各州和领地均为工党执政。





柯民思说：“在联邦和州一级，直到最近，新州已经有近十年没有出现过工党政府。因此，我们必须稳步发展，让新州人民相信，我们已经准备好迎接政府的挑战和机遇。”





佩洛提说：“我认为这会给国家的带来巨大风险。我清楚看到，在全国内阁会议上拥有不同观点的重要性。”



2019年的新州选举，联盟党获胜，贝瑞吉克莲（Gladys Berejiklian）任州长。当时在塔州和南澳州，同样是联盟党执政。而莫里森（Scott Morrison）如果赢得2022年联邦大选，将会继续连任。





但在2022年联邦大选中，联盟党败选。而南澳州工党也在马利纳乌斯卡斯（Peter Malinauskas）的领导下赢得该州选举。





如果新州工党此次选举获胜，这将意味着澳大利亚整个大陆，以及联邦议会，除了塔州之外，将由工党领导。塔州州长杰里米·洛克利夫（Jeremy Rockliff)）将成为澳大利亚州或领地中唯一的联盟党领袖。



目前柯民思以极小优势（0.1%）持有Kogarah的席位，他坚称不会把自己的未来“视为理所当然”。





他称自己对前景保持“谦逊之心”，“这是一个很难赢的选区......但我从来没有打算离开，”他说。



资产出售

佩洛提说：“没有必要（将悉尼水务公司私有化），没有必要。未来四年，我们已经有了资金支持的基础设施。”





柯民思说：“我真正担心的是，政府将价值900亿澳元的资产私有化，他们会重复这么做，在选举后会做同样的事。”





柯民思曾多次抨击联盟党将资产私有化的记录。





“当你把州重要的基础设施交给私人公司时，结果会是家庭账单费用飞涨。他们必须对他们的私有化记录负责，”他说。



柯民思称，为悉尼及其周边地区提供饮用水悉尼水务局将是下一个被砍掉的对象，并希望通过修改宪法来阻止这种情况的发生。





但佩洛提多次驳斥了“恐吓活动”，排除了将公用事业私有化的可能性。但就在2019年大选前，时任财政部长对WestConnex收费公路做出类似承诺，联盟党最终打破了这一承诺。







佩罗提坚持认为这一次会有所不同。





“我坚持我的承诺，我已经很清楚表明，我是根据我们所面临的情况来做决定的，”他说。





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