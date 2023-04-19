“重启”：国家残障保险计划迎重大改革 六大关键领域将有什么变化？

要点： 比尔·肖顿（Bill Shorten）周二在全国新闻俱乐部发表讲话，概述了国家残障保险计划改革的六大关键领域；

改革重点包括改善参与者的体验，并最大程度地提供资金以保障他们的利益；

该计划的参与资格保持不变， 仍然适用于 65 岁以下人士。

澳大利亚将对国家残障保险计划进行严肃和系统的改革，以确保它继续满足民众的长期需求。





国家残障保险计划和政府服务部长肖顿周二在全国新闻俱乐部发表讲话，概述了六个关键改革领域。





大约10 年前，由吉拉德（Gillard ）领导的工党政府建立国家残障保险计划。目前，超过 50 万澳大利亚人获得该计划的支持。





该计划预计将成为联邦预算中最大的支出之一，到 2025/26 年，该计划的成本预测将超过 500 亿澳元，超过医疗保险的年度成本。





肖顿表示，改革重点包括改善参与者的体验，并最大程度地提供资金以保障他们的利益。





他说：“国家残障保险计划使残障保障系统免于崩溃……对于许多脆弱的澳大利亚人来说，这是生与死的区别。”



READ MORE NSID设计者比尔·肖顿：国家残障保险计划已经迷失方向

肖顿提出的系统性改革包括增加国家残障保险机构的员工、解决不断上升的成本、引入长期护理计划、审查支持独立生活的安排、以及打击滥用该系统的犯罪集团。





但最根本的改革是确保国家残障保险计划的实施周围有更多的社区和主流的支持服务。





“需要对基于社区的项目进行投资， 比如体育、娱乐、教育，并确保这些项目更好地与国家残障保险计划参与者的支持组合相结合，”肖顿说。





“因为孤立的国家残障保险计划无法提供独立性，因为它从未被构想或承诺支持每一位有任何残疾的澳大利亚人。”





肖顿表示，该计划的参与资格将保持不变， 仍然适用于 65 岁以下人士。



READ MORE “官僚主义噩梦”：肖顿支持呼吁增加NDIS资源以解决欺诈和剥削现象

Aruma Disability Services 是国家残障保险计划最大的慈善机构之一，该机构欢迎肖顿提出的改革计划。但该机构指出，如果没有州和领地政府的支持，最关键的改革将难以实现。





“这（修复）要求州和领地政府运营的医院、学校和社区服务停止将成本转移到国家残障保险计划，”该机构首席执行官马丁 · 拉弗蒂（Martin Laverty）说。





“为了让国家残障保险计划重回正轨，我们必须在国家卫生、教育和社区服务中为残障人士提供支持，让该计划能够专注于最需要它的人。”





代表澳大利亚许多大型残障服务提供者的Alliance20认为，肖顿的讲话是国家残障保险计划的 “转折点” ，并注意到他致力于杜绝一些服务提供者的不当行为。





2022 年10 月，肖顿下令对该计划进行审查，以找到控制支出的方法。该审查的首要目标是欺诈行为。





“遗憾的是，澳大利亚有一种文化假设，即只要是政府资助的项目，就可以收取更多费用，”肖顿说。





“国家残障保险计划是由纳税人资助的，因此不应该容忍费用翻倍和三倍收取，它也不应该被当成某种 ‘婚礼税’。”



该独立审查将提出建议，以寻求支出效益最大化，实现参与者的最佳结果。





肖顿反思道，在他领导的工党于 2019 年联邦选举失利之后，他觉得自己获得了第二次机会，





他说：“这世界不会给予我们重来的机会，但担任国家残障保险计划部长的每一分钟里，我都感到获得极其难得的第二次机会，可以为我的热忱所在而服务。”





“在政治周期中，能有机会在该计划一开始就参与，并有机会以更高的职位回来……让这一计划走上正轨，这是不寻常的。”





欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。



