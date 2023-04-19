墨尔本最不可靠及最可靠火车线分别是哪些？

Glen Waverley、South Morang和Sunbury线是最可靠的线路之一，那么，哪些火车线路最不靠谱呢？

public transport

Moti Visa wants to bring public transport issues to the forefront Source: Facebook

新的交通数据揭示了墨尔本最不可靠的火车线路。

报告发现，2017年，Frankston、Pakenham、Cranbourne和Lilydale线的通勤者被最不可靠的火车服务所困扰。

仅在去年，Frankston线就有860多趟列车被取消，成为铁路网中最不可靠的线路。

在过去十年里，该线路上有超过9500列火车被取消。

Glen Waverley、South Morang和Sunbury线是最可靠的线路之一，去年取消的列车不到300趟。
Melbourne public transport contracts renewed
The Victorian government has pledged to build a $50 billion underground suburban rail network. Source: AAP
Lilydale的通勤者被缩短的服务数量最多，减少了近1700个班次。

同时，有760多辆列车绕过了Pakenham线的城市环线（City Loop）。

Pakenham 线的乘客也与最糟糕的准点率作斗争，超过13%的列车没有准时到达。

去年，整个铁路网总共有6048列火车被取消。

但是，尽管出现了取消和延误，PTV首席执行官魏玛（Jereon Weimar）表示，Yarra Tram和Metro都在1月份改善了的服务，且超出目标。

魏玛说：“一月份，运营商应对了持续炎热天气及公路和铁路网络重大升级工程的双重挑战。”

Metro Trains表示，92.3%的列车准时运行，超过了新设定的92%的目标。

维州的公共交通网络每天约有200万人次出行。

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Published 19 April 2023 11:42am
Source: SBS