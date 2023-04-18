SBS早新闻（4月19日）Play14:32 Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (13.3MB) 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。政府设立国家残障保险计划原住民咨询委员会；热带气旋伊尔萨摧毁渔船，11名印尼渔民滞留西澳荒岛；苏丹停火协议被打破，冲突致至少185人丧生；中国北京一医院失火，21人死亡。欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE吴子嘉:从当下中美欧关系看台海局势与俄乌战争两名华裔美国公民涉嫌为中国公安秘密工作被起诉【澳洲经济观察】Aesop被高价收购之际Sukin母公司破产 澳洲护肤品牌命运大不同？澳大利亚总理警告：原住民之声公投没有第二次机会分享Latest podcast episodes高法关于移民部长干预权的裁决或使更多案件重审“原住民之声”入宪公投在即，你是不是仍对其迷惑不解？华人爱好者解读澳洲原住民的神话和艺术：欢乐的往生仪式？岩画中的“外星人”？“私人定制”的高智商诈骗方式 您该如何辨别？