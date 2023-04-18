SBS早新闻（4月19日）

政府设立国家残障保险计划原住民咨询委员会；



热带气旋伊尔萨摧毁渔船，11名印尼渔民滞留西澳荒岛；



苏丹停火协议被打破，冲突致至少185人丧生；



中国北京一医院失火，21人死亡。





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