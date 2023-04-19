北京昨日一医院发生火灾 导致21人死亡 家属仍未获得死亡名单

据《北京日报》周二报道，中国首都北京一家医院的住院部东翼发生火灾，21人死亡。





《北京日报》的报道称，火灾发生在北京时间下午12点57分，随后应急小组赶到北京长峰医院事故现场，火灾在下午13点33分左右被扑灭。





在救援工作结束后，共有71人被疏散和转移。据《北京日报》报道，截至下午6点，21人在转院治疗后死亡。





“这很悲惨。我从我家的窗户就能看到事故的发生。很多人在中午时分站在空调外机上，有些人甚至跳了下来，”一位微博网友说。





医院火灾在中国很少见，大火的原因仍在调查中。





中国媒体对此事件的报道内容很少，除了《北京日报》的消息外，只有一份官方通报。一些网友对事故现场报道的缺失表示震惊。





根据《中国青年报》冰点周刊的今天上午发布的报道，事故发生后，北京长峰医院的分诊台前聚集了近10位家属，向医院索要死亡名单，以确认家属是否无恙。





报道中称，家属和医院员工在多次拨打医院高层电话后依旧无法获得死亡名单。一些家属表示无法联系上住院的亲人，也未被通知患者转运的医院，与住家亲属失联。





一则疑似火灾发生后的视频在互联网上流传，随后被删除。





欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。



