澳洲两主要媒体被推特贴“受政府资助”标签 SBS：内容采编完全独立

推特（Twitter）将澳大利亚广播公司（ABC）和 SBS 标签为“受政府资助的媒体”。几天前，这家社交媒体巨头也就准确描述方面与英国广播公司（BBC）发生争议。





此词于本周一首次出现，在用户点击后便连接到另一个推特页面，该页面称“受政府资助的媒体被定义为政府提供部分或全部资金的媒体，而且编审内容可能有政府不同程度的参与”。





推特指可能会参考维基百科等外部资源来确定何时使用有关标签。





这是推特对于接受公共资助的新闻媒体所定的三个标签之一，其余两个是“国家附属媒体”和“公共资助媒体”。



SBS：“公共资助媒体”更加贴切

SBS 一名发言人表示，该广播公司担心此标签可能会给其多语言和多元文化文化的观众留下 SBS 隶属于国家或政府的印象。





该发言人在一份声明中说：“我们欣赏推特积极推动其平台的透明度，但认为‘公共资助媒体’这一标签更如实地反映我们公共-商业混合的资助模式，以及 SBS 在新闻采编和内容决策上保持完全独立于政府的事实。”





ABC News和 ABC Australia在推特的帐号以及 SBS Australia——一个专门用于更广泛的 SBS 频道的推特帐号，已被贴上该标签并出现在每条推文顶部。





SBS News的推特帐号暂时未被贴上任何标签。



A tweet from ABC News responding to the label of 'government-funded media'. 穆勒（Denis Muller）是墨尔本大学新闻业促进中心的高级研究员，他已从事记者和编辑工作 27 年。他称这是对澳大利亚的公共广播机构贴上“极具破坏性的标签”。





他向 The Feed 表示：“推特将（SBS 和 ABC）或其它获政府资助的广播机构列为政府广播公司，完全是不实和误导的，并显然旨在向全世界发出一种代码信息，即公共广播机构只不过是政府喉舌。”





“在这两种情况下，公共广播机构都受到法律保障，防止它们被用于政府资助等用词所暗示的各种宣传目的。”





在澳大利亚广播公司的推特专页，有关其新闻的文章链接下写道：“仅供参考：ABC 是一家公共资助的广播公司，受法例规定的 《澳大利亚广播公司章程》规管。90 多年来，ABC 一直并且仍然是一个独立的传媒组织，不受政治和商业利益的影响。”



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陆续有媒体机构抨击推特标签

澳大利亚的公共广播机构在本周一被贴上标签，但自 4 月初以来，其它媒体已受到了标签的影响，并且一直提出忧虑。





上周，推特将 BBC 由“政府资助的媒体”改为“公共资助的媒体”，原因是其准确性存在争议。





该广播公司称：“BBC 一直以来都是独立的，我们是通过英国公众支付执照费而获得资助。”





美国广播机构全国公共广播电台（NPR）上周宣布，在被贴上“国家附属媒体”标签后将停止使用推特。





推特将“国家附属媒体”定义为“国家通过财政资源、直接或间接的政治压力及／或对制作和发行的控制来影响采编内容”的媒体。现在，NPR 的推特帐号已被重新标签为“政府资助媒体”。



A screenshot of RT's Twitter account being labeled as 'state-affiliated media'. NPR 从美国政府获得的资助不足1%，已不再为其 52 个帐号加添新内容，成为第一个抵制推特的主要新闻机构。





该机构谴责推特决定率先为该网络贴上“国家附属媒体”的标签，与描述俄罗斯和中国的“宣传”机构的用词一样。





在最后一系列推文中 ——这是沉寂一周后的第一条推文——NPR 表示其内容在其它平台也可以找到。





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