NSID设计者比尔·肖顿：国家残障保险计划已经迷失方向

在周二对国家新闻记者俱乐部的讲话中，国家残障保险和政府服务部长比尔·肖顿（Bill Shorten）声称，国家残障保险计划（NDIS）已经失去了方向。





超过50万澳大利亚人接受国家残障保险计划的支持，该计划由吉拉德（Julia Gillard）工党政府在近10年前建立。





肖顿是该计划的主要设计者之一。他说，国家残障保险计划需要进行大量工作以改善参与者的体验。





“为了使NDIS发挥其潜力，它需要重新启动。我的同事和我都坚定地致力于实现如何它，而不仅仅是为什么（要实现它）。让我解释一下我的意思。在我们当选后的几天、几周和几个月里。本届政府一直努力兑现我们的承诺。对我来说，这就是每天都在努力使NDIS回到正轨。”





该计划的可持续性受到了质疑。





国家残障保险计划将成为联邦预算的最大开支之一，其花费从今年的近360亿澳元，预计到2026年将上涨至500亿澳元。





这比Medicare和老年护理的总和还要多。





而且需求只会越来越大，预计到2032年，将有超过一百万人从该计划中获得支持。





肖顿说，改革并不容易。





“我们确实需要让它回到正轨。这不是一个财政上必须之举，而关键是改善结果和提高生活（质量）。纠正成本将是不容易的，这将需要时间，也需要集体努力。在建立NDIS的运动中，新加入的残障人士已经展示了他们的努力，这也很重要。在每一步，我将与你们一起工作，并为你们工作。”





目前，NDIS针对65岁以下的澳大利亚人，且没有改变参与资格的计划。





部长提出了一个六方面计划，以增加人员配置、转向长期护理计划、更好地支持独立生活安排、更多的主流支持、并控制不断飙升的成本和欺诈。





一个特别工作组已经在调查3亿澳元的欺诈性索赔。





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肖顿直接指明了责任之所在。





“联盟党部长们的纪录中，他们的恶性忽视令人震惊。他们给国家残障保障局套上了缰锁。他们甚至不让NDIS选择自己的IT系统，或雇用足够的人去接听电话和使系统运行。董事会里堆满了政治同盟者，他们试图通过改革压制异议，他们称之为独立评估。但是，这只是乔治·奥威尔式的双关语，是机器人追债的2.0版本。”





反对党领袖彼得·达顿（Peter Dutton）回应说，工党必须继续资助该计划。





“比尔·肖顿是NDIS的设计师。如果NDIS有缺陷，那么比尔·肖顿必须解释为什么他以这样的方式设计该计划。我们已经非常清楚，NDIS是令人难以置信的重要计划。它需要得到适当的资助，并且需要将重点放在那些有严重残障的人和那些最需要的人身上。在这种情况下，最糟糕的事情是工党政府没有有效地管理一个项目，而使这个项目变得不可持续。”





反对党表示，愿意支持合理的改革，使该计划更容易负担。





“在这种情况下，最糟糕的事情是工党政府没有有效地管理一个项目，并且该项目变得不可持续，或者被置于一个不稳定的位置，那些最需要NDIS帮助的人最终没有得到这种帮助，或者被以某种方式提供。我在去年10月的预算答复演讲中说，我们将支持政府进行合理的改革。在我们执政的时候，工党并没有提出这样的建议。”







增加国家残障保险计划的可获得性也是工党的目标之一——工党承认，原住民和那些有移民背景的人在NDIS中的代表人数不足，获得的资金也较少。





比尔·肖顿说，减少这些障碍是独立的NDIS审查的目标之一。





达米安·格里菲斯（Damian Griffis）是第一民族残疾网络（First Nations Disability Network）的首席执行官。





“我想说的是，全澳大利亚至少有6万名第一民族的残障人士有可能符合该计划的要求。我们也不清楚的是如何定义参与。因此，只是做了一个计划是不够的。我们实际上希望我们的人民得到帮助。他们实际上是真正的参与者吗？他们的生活变好了吗？还是仅仅是他们完成了一个计划的问题？如果你只是把这个数字看作是完成了一个计划，我们会说，这不是真正的参与。”





随着倡导者们呼吁进行重大改革，并坚持以人为本，一个原住民咨询委员会已经成立，以帮助NDIS更好地与原住民接触。





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