周一（4月17日），外交部长黄英贤在全国新闻记者俱乐部发表演讲时表示，希望澳洲确保亚太地区战略平衡，避免“（中美两国）二元对立论”，避免出现“有国家主宰他国”的情形。





黄英贤在演讲中提及中国最近在台湾附近进行的军事演习以及朝鲜最近的导弹试验，亚洲地区的紧张局势不断升级。



外长：避免“二元对理论”

在讲话中，黄英贤谴责那些“简单地从大国争夺首要地位的角度”看待该地区所发生事情的评论家和战略家。





她说：“他们喜欢二元对立论。二元对立论的吸引力是显而易见的。简单、明确的选择，非黑即白。但是，仅仅从大国争夺首要地位的角度来看待该地区的未来，意味着各国可能会忽略自己的国家利益。”





“它削弱了每个国家除了通过大国的棱镜之外进行接触的能力。”





她强调，“对地区和平与稳定有切身利益的国家需要推动对大国竞争进行负责任的管理”。





她说，“战略竞争不仅仅是关于谁是优胜者，谁在比赛中领先，或者谁在印度-太平洋地区拥有战略优先权。”





“这实际上事关该地区的特征，事关支撑我们的安全和繁荣的规则和规范，确保我们在一个开放和包容的区域内的准入，以及负责任地管理竞争。”





她说，澳大利亚采用了自己的国策，“致力于塑造一个开放、稳定和繁荣的地区”。





“一个可预测的地区，按照商定的规则、标准和法律运作。在这里，没有一个国家占主导地位，也没有一个国家被支配，维护一个主权得到尊重，所有国家都从战略平衡中受益的地区。”





在她的演讲中，黄英贤表示，她不会被卷入关于台湾的时间表和情景的讨论，那是“最危险的言辞含糊的游戏”。



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她说：“一场关于台湾的战争对我们所有人来说都是灾难性的”，“我们的工作是降低任何潜在冲突的热度”。





在谈到中国关系时，黄英贤说：“阿尔巴尼亚政府将保持冷静和一致”，在可能的情况下进行合作，在必须的情况下提出不同意见，并明智地处理分歧。她说，“我们从现实出发，中国将继续是中国”。





她说，在追求“所有国家行使其机构以实现和平与繁荣的战略平衡中，美国是平衡一个多极地区的核心。许多人对美国的不完美自以为是地大肆抨击，如果美国不再发挥其作用，他们会发现这个世界不那么令人满意”。





在演讲中，黄英贤还为澳美英AUKUS协议下建造核动力潜艇的推动进行了辩护和阐释。她表示，“透过外交方式进行战略安抚”必须同时“辅以军事遏制”。





她说：“透过拥有强大的国防能力，并与合作伙伴一同投资于他们自身的防卫能力，我们改变了任何潜在侵略者的计算方式。”





“我们必须确保没有任何国家会得出冲突的利益超过风险的结论。这对于确保我们国家和人民的安全是根本性的。”





“这意味着足够的平衡，以遏制侵略和胁迫，而这种平衡需要更多的参与者，包括澳洲在内，一同贡献，以确保其持久性。”



前总理基廷：“缺乏政策雄心”

在外长黄英贤就“澳大利亚在地区力量平衡中的利益”发表讲话后不久，前总理保罗·基廷对她发起了非同寻常的新一轮批评，指责她周一的重要外交政策演讲没有提供任何政策答案，为“陈词滥调”。





基廷说：“从来没有一个工党政府如此缺乏政策或政策雄心。”





“在面对我们这个时代的巨大挑战时，一个居住在亚洲大陆的超级国家和一个寻求维持首要地位的巡回海军强国——外交部长无法提名澳大利亚的任何一项战略国策，以尝试为两个大国提供解决方案。”





基廷一直是针对AUKUS协议的强烈批评者。他说，黄英贤说AUKUS协议提高国防能力将改变任何侵略者的计算，“当然是指中国”。





基廷说：“作为一个中等国家，澳大利亚现在正跨越一个战略鸿沟，这个鸿沟迅速变得和1914年欧洲的鸿沟一样僵化。澳大利亚的主要外交政策任务是通过鼓励美国和中国在一个和平和繁荣的太平洋地区找到共同的事业和利益来软化这种僵化。”





早些时候，在回答有关基廷最近对外长“脖子上挂着花环在太平洋岛屿上跑来跑去发钱”的描述的问题时，黄英贤表示，这位前总理“贬低”了他的传承和这个主题。





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LISTEN TO 【正在行动】“二元对立”、“陈词滥调” 您怎么看亚太地区战略平衡议题争议？ SBS Chinese 19/04/2023 27:09 Play

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