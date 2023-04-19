澳大利亚储备银行4月已暂停加息 为何未来仍考虑进一步加息？

要点： 预计到 2025 年年中，澳大利亚的通胀率将回落到 2% 至 3% 的目标；

澳大利亚储备银行（RBA）指出，其它国家的通胀粘性比预期要强。

该行还强调“非常紧张”的劳动力市场。

澳大利亚家庭的复原力、高于预期的人口增长以及部分公共部门的工资增长，都为储备银行当时考虑在 4 月份再次加息提供了关键依据。





尽管储备银行董事会在两周前开会时，决定在连续 10 次加息后暂停4月份的加息，但成员们一致认为加息与否都有着有力的依据。



根据该行董事会会议纪要，再次加息 25 个基点的核心原因是通胀“仍然过高”，以及劳动力市场“非常紧张”。





储备银行工作人员上个月的模型显示，如果货币政策更为收紧，到 2025 年年中，通胀率预计将回落到 2% 至 3% 的目标。





该行董事会成员表示，如果允许通胀率持续走高，超过目标值的时间更长，这将与董事会的任务“不一致”。





他们指出，其它国家的通胀粘性比预期要强，对住房和能源的需求超过了供应，这可能会对通胀保持上行压力。



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成员们认为，在这种情况下，更好的做法是将利率上调到足以迅速降低通胀的水平，因为如果经济放缓的速度快于预期，还可以“迅速”降息以应对。





他们表示，疫情期间移民停滞，随后人口增长的反弹也可能导致通胀，包括给住房存量带来压力。





他们说：“虽然更多的移民可能会减缓劳动力严重短缺的行业的工资压力，但成员们注意到，人口增长突然激增的净效应或会在一段时间内造成一定程度的通胀。”





虽然董事会成员表示薪资增长仍与通胀回落目标一致，但随着新的政府薪资政策生效，公共部门的薪资增幅可能在未来几个季度增加。





在私营部门，储备银行的商业联络计划表明，年工资增长率将稳定在略低于 4% 的水平。



此外，支持 4 月份加息的一方给出的原因是，高水平的储蓄和大多数人都有工作的事实意味着，许多家庭有能力承受更高利率所带来的影响。





然而，支持暂不加息的一方给出的理由占据上风。储备银行董事会相信货币紧缩政策已经开始见效，现在是等待其全面影响的时候。





该行董事会决定，应该等待关键的数据，因为这些数据可以更清晰地描述经济的健康状况，包括已经比预期更高的季度通胀和就业数据。





据预计，储备银行工作人员将在 5 月董事会会议上发布一系列最新预测。



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董事会成员总结道：“成员一致认为，在再次考虑何时以及需要通过何种程度的货币政策收紧，从而使通胀在合理时间范围内回到目标之前，获得更多数据和更新预测结果将是有帮助的。”





迄今为止，储备银行维持利率不变的决定对缓解澳大利亚消费者的紧张情绪收效甚微。





澳新银行（ANZ）和市场研究机构罗伊摩根（Roy Morgan）发布的每周消费者信心指数上周下降2.1 点，至77.2点，这是自 2020 年 3 月疫情爆发以来的第七低结果。





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