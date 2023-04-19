澳大利亚邮政将流失数百个工作岗位

本财年结束前，澳大利亚邮政（Auspost）将裁减数百个其总部的职位。该邮政运营商表示，面对不断上升的财政压力，该集团希望精简其业务。





虽然目前仍未确认将被砍掉的角色的确切数量，但据了解约有400个岗位将受到精简企业支持办公室行动的审查的影响。





在此之前，澳大利亚邮政警告称，其信件业务的亏损不断扩大，正导致严重的财务困境，威胁到其长期的可持续性。





自2015年以来，澳大利亚邮政今年出现首次全年亏损，联邦政府目前正在就一系列支持运营商的措施进行磋商，包括提高邮票成本和减少信件交付的频率。





周三上午，一名澳大利亚邮政的发言人表示：“信件业务持续亏损，包裹增长放缓，澳大利亚邮政的精简企业支持办公室惺忪正在引入一个新的运营模式，以简化我们的业务和运营支持结构。这将在一定程度上帮助澳大利亚邮政应对它所面临的财务压力。”





澳大利亚邮政强调，没有一线工作受到审查过程的影响，但表示在目前的环境下，对支持人员的改变是必要的。





上个月，澳大利亚邮政首席执行官格雷厄姆（Paul Graham）告诉《悉尼先锋晨报》的记者，他相信该集团的足迹在五年后会更大，因为该集团正在探索扩大不同的模式，包括自助服务亭和全国各地的包裹柜。





关于“邮政服务现代化”讨论文件的咨询将持续到4月27日。





欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。



