上海车展首日：本土电动汽车品牌风头正盛

周二上海车展，中国国产高端电动车品牌占尽风头，曾经主导中国市场的电动车品牌也难以掩盖。





包括丰田和大众在内的全球汽车制造商在周二亮相上海车展，带来了专为中国市场研发制造的产品和电动汽车，企图争夺这个在全球最大的市场。





但是，在过去的一年里，对这些曾经主导中国市场的进口品牌来说，趋势在发生急剧变化。中国汽车制造商的高管们提出了一个现实问题：市场游戏正在加速发展，降价的压力也越来越大。





本次车展上，中国本土高端电动汽车品牌，蔚来（Nio）、小鹏（Xpeng）和理想汽车（Li Auto）高端电动汽车（EV），让参会者相信他们带来的产品要比特斯拉更优。





根据《华南早报》的报道，在小鹏汽车的展位上，销售经理谈到了公司产品的质量，认为他们在自动驾驶技术方面比对手有竞争优势，但没有详细说明。





这家总部位于广州的汽车制造商推出了中型运动型多功能车G6，其总裁顾宏地表示，该车在设计、价格和性能方面具有竞争力。





这家公司的G6车型将与特斯拉的Model Y竞争，后者起价38,088美元（约56,641澳元），行驶里程为545公里。





G6单次充电可行驶610公里，并配备了该汽车制造商专有的自动驾驶软件X NGP（导航引导式驾驶），这与特斯拉的高级驾驶辅助系统FSD相似。





FSD，即完全自动驾驶软件，还没有被批准在中国使用。





小鹏汽车表示，其NGP的效率约为人类驾驶员的90%，一个具有 “从起步到停车”全场景自动驾驶功能的更新系统将在2024年推出。





该公司由电子商务巨头阿里巴巴集团控股支持，目前没有透露G6的价格。





目前，特斯拉依旧是中国大陆高端电动汽车领域的领跑车，而小鹏、蔚来和理想汽车，被认为是中国本土对这一领域的最佳回应。





蔚来公司的联合创始人兼首席执行官李斌表示，他不认为该公司是特斯拉的直接竞争对手，因为蔚来的汽车定价高于特斯拉，表明其在设计、技术和性能方面优于Model 3和Model Y。





理想汽车的一位销售经理说，该汽车制造商在车展的第一天就收到了大量的订单。





相比中国本土品牌在电动汽车方面的强势，丰田汽车在推出电动车方面一直进展缓慢。





丰田利用本次上海车展推出了两款新的电动车，使其在中国提供的电动车数量翻倍。另外，它还推出了一款雷克萨斯品牌的小型货车“Luxury Mover”，这是一款混合动力车，可以由司机驾驶，也是许多中国豪华车买家的偏好。





过去一年，丰田和大众的大众市场品牌在中国市场都失去了份额，因为中国大陆市场开始转向了电动车和插电式混合动力车，而以比亚迪为首的中国制造的品牌发展更快。





今年第一季度，比亚迪在中国的销量超过了丰田和大众品牌汽车。





周二，比亚迪推出了一款入门级的电动车——海鸥，目标是对标丰田长期主导的小型车市场，如全球最畅销的卡罗拉（Corolla）。





海鸥的起价仅相当于11,000多美元（约合16,353澳元）。相比之下，丰田在中国提供的最受欢迎的电动车bZ4X，起价超过29,000美元（约合43,113澳元）。





掀背式海鸥的电池选项的额定续航里程在305公里和405公里之间，是比亚迪海豚车型的平价替代，后者是中国今年最畅销的电动汽车车型。





据主办方称，估计今年将有超过100万人参观这一为期10天的活动，比2021年的81万名参观者多出近20%。





今年约有1000家汽车装配商和汽车零部件制造商在展会上展示其产品和技术。





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