正值澳大利亚观鲸季 在哪里可以看到鲸？

鲸的迁徙季节已经开始，它不仅提供了观鲸机会，还可能带来意外的相遇。





就像上周六，在悉尼东部海滩附近被座头鲸嬉戏追逐的皮划艇者一样。





这次邂逅被无人机拍摄下来，并由DroneSharkapp在社交媒体上分享。帖文中的评论称，这只鲸跟随皮划艇从库吉海滩一直游到邦迪海滩。



麦格理大学的野生动物科学家皮罗塔（Vanessa Pirotta）在为The Conversation撰写的一篇文章中说，迁徙季节从5月开始，在这之前鲸群在南极洲进行了一夏的觅食。





她说，当那里的天气变得太冷时，鲸就会向北迁徙，前往大堡礁和西海岸金伯利地区等较温暖的澳大利亚水域。



皮罗塔博士写道，人们通常可以看到几种不同的鲸，这取决于人们所处的海岸位置，包括：座头鲸、南方右鲸、小型小须鲸和侏儒蓝鲸。





她指出，前三种鲸往往会迁徙以繁殖和产仔，而侏儒蓝鲸通常会在较温暖的水域停留整个夏季，然后沿着澳大利亚西海岸进入国际水域，据信它们会在那里过冬繁殖。



There are several different species of whale people can typically spot depending on where they are on the coast. Source: AAP, AP / Mark Baker 根据鲸救援和研究组织（ORRCA）的说法，本次观鲸季将是一个特别繁忙的季节。





ORRCA每年都举办一次人们可以报告鲸群目击情况的普查日，周日宣布已发现有超过5092头鲸（主要是座头鲸）在新州海岸上迁徙，这是一个创纪录的数字。



在澳大利亚哪里可以观鲸？

澳大利亚旅游局推荐了全国多个地方供人们观鲸。





这些地方包括塔州的Great Oyster Bay和Federick Henry Bay，西澳州的Flinders Bay和Albany，新州的The Gap和Jervis Bay，南澳州的Encounter Bay和Ceduna，昆州的Hervey Bay和Whitsunday群岛，以及维州的Logans Beach和Lady Bay。



Southern right whales swimming in Bridgewater Bay, near Portland, Victoria in September 2018. Source: AAP / Bob McPherson Photography 皮罗塔博士在The Conversation的另一篇文章中写道，耐心是观鲸的关键。





在从陆地观察时，她建议缓慢地从左到右扫视地平线，如果在船上，可以“使用地标或其他船只作为潜在的导航标记”。





她写道：“请注意水面上突然移动或出现的任何东西。”她写道：“在等待鲸时，我看到了一些令人惊奇的事物，比如跳跃的鲨鱼和太阳鱼。”





此外，还有一些规定，包括出海时禁止靠近鲸，以确保鲸和人类的安全。





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