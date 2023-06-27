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正值澳大利亚观鲸季 在哪里可以看到鲸？

从为何鲸会迁徙，到在哪里观鲸，一文尽知有关这种海洋哺乳动物迁徙季节的所有信息。

A whale coming out of the water

A humpback whale breaching off the coast of Sydney in 2020. The whale migration season has started. Credit: Buddhilini de Soyza/Cover Images

鲸的迁徙季节已经开始，它不仅提供了观鲸机会，还可能带来意外的相遇。

就像上周六，在悉尼东部海滩附近被座头鲸嬉戏追逐的皮划艇者一样。

这次邂逅被无人机拍摄下来，并由DroneSharkapp在社交媒体上分享。帖文中的评论称，这只鲸跟随皮划艇从库吉海滩一直游到邦迪海滩。
麦格理大学的野生动物科学家皮罗塔（Vanessa Pirotta）在为The Conversation撰写的一篇文章中说，迁徙季节从5月开始，在这之前鲸群在南极洲进行了一夏的觅食。

她说，当那里的天气变得太冷时，鲸就会向北迁徙，前往大堡礁和西海岸金伯利地区等较温暖的澳大利亚水域。
皮罗塔博士写道，人们通常可以看到几种不同的鲸，这取决于人们所处的海岸位置，包括：座头鲸、南方右鲸、小型小须鲸和侏儒蓝鲸。

她指出，前三种鲸往往会迁徙以繁殖和产仔，而侏儒蓝鲸通常会在较温暖的水域停留整个夏季，然后沿着澳大利亚西海岸进入国际水域，据信它们会在那里过冬繁殖。
People watching whales.
There are several different species of whale people can typically spot depending on where they are on the coast. Source: AAP, AP / Mark Baker
根据鲸救援和研究组织（ORRCA）的说法，本次观鲸季将是一个特别繁忙的季节。

ORRCA每年都举办一次人们可以报告鲸群目击情况的普查日，周日宣布已发现有超过5092头鲸（主要是座头鲸）在新州海岸上迁徙，这是一个创纪录的数字。

在澳大利亚哪里可以观鲸？

澳大利亚旅游局推荐了全国多个地方供人们观鲸。

这些地方包括塔州的Great Oyster Bay和Federick Henry Bay，西澳州的Flinders Bay和Albany，新州的The Gap和Jervis Bay，南澳州的Encounter Bay和Ceduna，昆州的Hervey Bay和Whitsunday群岛，以及维州的Logans Beach和Lady Bay。
Two whales at the surface of the water.
Southern right whales swimming in Bridgewater Bay, near Portland, Victoria in September 2018. Source: AAP / Bob McPherson Photography
皮罗塔博士在The Conversation的另一篇文章中写道，耐心是观鲸的关键。

在从陆地观察时，她建议缓慢地从左到右扫视地平线，如果在船上，可以“使用地标或其他船只作为潜在的导航标记”。

她写道：“请注意水面上突然移动或出现的任何东西。”她写道：“在等待鲸时，我看到了一些令人惊奇的事物，比如跳跃的鲨鱼和太阳鱼。”

此外，还有一些规定，包括出海时禁止靠近鲸，以确保鲸和人类的安全。

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Published 27 June 2023 11:40pm
Source: SBS
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