澳洲政府托儿补贴新措施即将生效 家长却受到幼托费用上涨打击

要点： 从7月1日起，联邦政府将增加托儿补贴；

然而许多家长反映，已经收到托儿中心即将涨价的通知；

一些幼托中心上涨的费用将完全抵消增加的政府补贴。

墨尔本一位母亲劳拉（Laura）表示， 她三岁儿子的托儿费今年已经涨过。





因此，当听说托儿费又要涨价时， 她非常震惊。





劳拉说，几周前托儿中心的工作人员告诉她，每天的托儿费可能将很快再次上涨大约7至10澳元。





劳拉告诉SBS新闻，她并没有获得加薪，费用一再上涨的情况也不知什么时候才会停止。



劳拉在教育领域工作，她现在每天支付的托儿费要比两年前多30澳元。





而且在一些家长看来，幼托费用上涨的时机实在糟糕。



托儿费用上涨“侵蚀”政府补贴

阿尔巴尼斯政府的托儿补贴计划将于2023年7月1日生效。





超过一百万个家庭预计将受益于托儿补贴的增加，最高补贴将从85%提高到90%。





大多数家庭都得到承诺，将可获得更为优惠的托儿费用，而一些之前无法获得补贴的高收入家庭现在也可以申请。





在社交媒体上，家长们纷纷发布关于他们孩子的托儿中心宣布涨价的贴文。



一些家长被告知，费用上涨实际上是反映了工资、租金和食品成本的上涨。





SBS新闻采访了多位收到托儿中心涨价通知的家长。一些人表示，每日幼托费用突然增加将“侵蚀”政府补贴新措施带来的好处。





墨尔本一位父亲布兰登（Brendon）表示，他孩子的托儿费每小时增加了1.60澳元。而他原本期望从7月1日起每小时获得政府额外的1澳元补贴。





他说：“不同的是，托儿中心基本上又把政府补贴拿走了。”





“我们情况本来会更好，但现在却没那么好。我觉得，肯定有一些托儿中心在乘机会涨价。”



倡导机构“The Parenthood”表示，在过去几周里，他们了解到，许多家长均收到了托儿中心提高收费的通知信。





该组织的执行董事乔治 · 登特（Georgie Dent）表示：“我们了解，收到涨价通知信的家庭感到非常沮丧，因为他们一直期待着经济负担的减轻。”





“他们一直期待着负担减轻，如今却突然被拿走，这让人非常沮丧。”





登特表示，生活成本危机也影响着托儿服务提供者。





她告诉SBS新闻：“在很多情况下，服务机构提高收费是合理的，因为我们知道一切成本都在上涨。”



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墨尔本两孩之母凯蒂·罗伯茨-哈尔（Katie Roberts-Hull）收到了托儿中心每日费用上涨11%的通知后，正在考虑将其中一个孩子从该托儿中心转走。





她感到惊讶和担忧，她告诉SBS新闻：“尽管我们预计政府补贴会有一些增加，但每日托儿费增加的幅度实在是太大了，有点令人震惊。”





罗伯茨-哈尔表示，她理解托儿中心也面临成本上涨的压力，但她担心的是涨价时机。





她说：“我猜托儿中心可能是在政府补贴增加之后才决定提价的，二者之间肯定有关联。”





“如果托儿补贴没有大幅增加，他们是否会增加同样的收费——可能不会。”



政府采取哪些措施应对高昂的托儿费用？

最新政府数据显示，过去一年托儿费用有所上涨。





根据联邦教育部的数据，2022年9月，平均每小时托儿费用为11.20澳元，比2021年9月季度上涨了6.2%。





政府实施了每小时费率上限，目前大约80%的托儿中心的收费不超过这一上限。





作为一项持续进行的调查的一部分，澳大利亚竞争与消费者委员会正在监测托儿费用。在6月30日，即政府补贴变化生效前一天，该机构将向国库部长吉姆·查默斯（Jim Chalmers）提交一份中期报告。





总理安东尼·阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）表示，他的政府正在监控价格。





阿尔巴尼斯在周六表示：“我们将继续关注这些问题，但我们非常有信心，这将带来巨大的变化。”





“当然我们也意识到，托儿费用在一段时间内已经增加了。”



家长感到没有被倾听

劳拉表示，她的家庭一直期待着从政府计划中获得一些减负，但现在她不确定如何才能在托儿费涨价后受益于政府补贴的增加。





她说：“之前我们很兴奋，因为我想：‘这太好了，我们将省下很多钱，也不会那么艰难了。’”





“但如今不知道去向谁抱怨。”





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