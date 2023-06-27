新分析：生活成本飙升 部分澳洲人难以负担基本生活开支

要点： 最新调查发现，扣除每周基本开支后，领取最低工资的全职工作者只剩下 57 澳元；

而单亲家长则还差大约 180 澳元才足以负担生活必需品支出；

非营利机构 Anglicare Australia 表示，陷入财困的澳大利亚人正在向紧急救济支援人员求助。

非营利机构 Anglicare Australia 的最新调查发现，领取最低工资的全职工作者在购买生活必需品之后所剩无几。





该机构的分析显示，单亲家长还差大约 180 澳元才足以负担生活必需开支。





在澳大利亚，一名领取最低工资的全职工作者扣除每周的基本开支后，只剩下 57 澳元；而一个四口之家、有两名领取最低工资的全职工作者，扣除基本开支后只剩下 73 澳元。





这些基本开支包括房租、交通、食品、育儿和教育。





这意味着这些家庭可能没有足够的钱来支付水电、电讯（电话、上网）、保险和家庭用品的费用，而这些费用往往按月或按季度支付。





最大的支出，同时也是增幅最大的是租金。





SQM Research 的数据显示，自 2020 年以来，全澳大利亚的平均租金飙升了约三成。



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自 2023 年 7 月 1 日起，全澳最低工资将上调至时薪 23.23 澳元，或每周工作 38 小时的周薪 882.80 澳元，除税后相等于周薪 762 澳元。





工会和工人对上调最低工资表示欢迎，因为生活成本飙升让许多澳人面临压力。





Anglicare Australia的分析是根据澳大利亚统计局最新的家庭开支调查而作出，并按通胀进行了调整。





该机构执行董事钱伯斯（Kasy Chambers）表示：“这些数据印证了澳大利亚人已知的事实。生活成本迅速上升，食品和交通等基本必需品的费用不断飙升，住房费用也比以往更为昂贵。”



“自 2020 年以来，租金涨了三成，预计明年仍继续上涨。”





该机构表示，陷入财困的澳大利亚人承受压力，并向紧急救济支援人员求助，支援人员面临压力，难以帮助每一位有需要的人。





许多 Anglicare 服务提供者报告称，对服务的需求激增了五成，其中包括从事有薪工作的人。





钱伯斯说：“低收入人士并不是澳大利亚通胀和生活成本危机的起因，他们不应为此付出代价。”





过去 12 个月中，能源费用已经平均上涨三成。从今年7 月开始，预计每个家庭要面对 19.6% 至 24.9% 的升幅，视乎所在地而定，而小商户则面临 14.7%至 28.9% 的增幅。





为了应对预期的电费上升，联邦政府在 5 月份的财政预算案中承诺投入 30 亿澳元用于直接能源补助。



平均每年在杂货上的开支增1565澳元

根据比价网站 Compare the Market 向 SBS 新闻提供的研究数据，粮油杂货价格上涨，澳大利亚人平均每年在杂货上的开支增加 1565 澳元。





与此同时，澳大利亚两大超市巨头 Coles 和 Woolworths 在 2 月份发布的最新盈利数据录得丰厚利润，但两家集团的高层均表示成本上升，毛利率疲弱。





澳大利亚零售商协会的扎赫拉（Paul Zahra）向 SBS 新闻表示，零售商正陷入“经营成本危机”。





“随着租金、水电、劳动力、供应链成本和保险费上涨，零售商若要继续经营，只好加价，别无他选。”





“许多大型零售商的毛利率极低——有些每澳元只赚 3 澳分左右。”





扎赫拉称，买家的需求波动以及对货品有可持续库存的期望，对零售商带来了巨大压力。





澳大利亚储备银行在本月承认，企业利润在推高通胀方面有一定影响。





澳大利亚储备银行最新的货币政策会议记录显示：“据成员观察所得，有些公司以往定价是间接或直接地与通胀挂钩。”





“这些情况增加了高通胀持续的风险，将使经济更难保持在窄幅范围内。”



在3月份，澳大利亚研究所智库发表的研究指出，企业利润是澳大利亚通胀的主要推动因素。





澳大利亚研究所未来工作中心政策总监杰里科（Greg Jericho）在一份声明中说：“储备银行最终承认，企业不仅是在应对市场力量或成本增加，而且是推高价格，因为他们可以利用通胀危机来增加本身的利润。”





“也许澳大利亚储备银行现在会停止责罚普罗大众，并不再将此归咎于他们微薄且低于通胀的加薪。”





“设定价格的主导者是企业，而非工人。”





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