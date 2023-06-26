SBS早新闻（6月27日）Play14:09 Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (12.96MB) 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。反对党批评政府支持乌克兰的一揽子计划；民调显示更多人将在“原住民之声”公投中投反对票；瓦格纳集团“未遂政变”以来，普京第一次公开讲话；韩国政府改革教育系统，以提高该国生育率。欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE领取FTB家庭税务津贴和CCS托儿补贴的家庭7 月 1 日后需要做什么?新西兰总理访华军用座机太不可靠，动用备用机伴飞阿尔巴尼斯拟出访中国 拒回应被拘澳籍人士在访华前能否被释放最新生活成本指数报告 揭示最低工资收入人群生活困境澳大利亚宣布提供乌克兰价值1.1亿额外军事援助分享Latest podcast episodes【健身课堂】摩托车运动也可以是男士减压的生活方式【华人移民生活】移民后给自己空出半年时间寻找对口工作【安居澳洲】在澳洲如何要求加薪？领取FTB家庭税务津贴和CCS托儿补贴的家庭7 月 1 日后需要做什么?