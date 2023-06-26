SBS早新闻（6月27日）

反对党批评政府支持乌克兰的一揽子计划；



民调显示更多人将在“原住民之声”公投中投反对票；



瓦格纳集团“未遂政变”以来，普京第一次公开讲话；



韩国政府改革教育系统，以提高该国生育率。





欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。



